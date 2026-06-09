Cisjordanie occupée : Six pays occidentaux sanctionnent des colons israéliens

Par ailleurs, Paris a également interdit l’accès à son territoire au ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, ainsi qu’à quatre responsables d’organisations de colons et à vingt-et-un colons qualifiés de violents
L’Australie, la France, le Canada , la Norvège, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont annoncé mardi des sanctions coordonnées contre des colons israéliens extrémistes, dénonçant l’aggravation des violences en Cisjordanie occupée et avertissant qu’ils pourraient prendre de nouvelles mesures si le gouvernement israélien n’agit pas rapidement.
Dans une déclaration ministérielle conjointe, les six pays affirment avoir décidé d’imposer des sanctions et d’autres mesures afin que « les colons extrémistes rendent des comptes pour les terribles violences qu’ils commettent contre les civils palestiniens ».
Les signataires accusent des colons israéliens de mener des attaques contre les Palestiniens, de détruire leurs biens et de recourir à la violence pour provoquer leur déplacement forcé, tout en poursuivant l’expansion des colonies illégales.
Selon le communiqué, ces violences, combinées à la poursuite de la colonisation et à la création de nouveaux avant-postes avec « le soutien et l’aide du gouvernement israélien », compromettent la viabilité d’un futur État palestinien et les perspectives d’une coexistence pacifique entre les deux peuples.
Les ministres estiment que les auteurs de violences ont bénéficié pendant trop longtemps d’une forme d’impunité. Ils affirment que certaines attaques ont été perpétrées sous la protection des forces de sécurité israéliennes et appellent le gouvernement israélien à garantir que chaque incident fasse l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites effectives.
Les six pays demandent également à Israël de prendre des mesures contre les organisations et les avant-postes impliqués dans ces violences et de mettre fin à toute incitation à la violence.
Les signataires réaffirment leur attachement à la solution à deux États, qu’ils considèrent comme la seule voie permettant d’assurer une paix et une sécurité durables pour les Israéliens et les Palestiniens.
Réagissant à cette déclaration, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé sur la plateforme sociale X que la France, en coordination avec ses partenaires, prenait de nouvelles sanctions contre les responsables de « l’intensification de la colonisation et des violences en Cisjordanie ».
Paris a notamment interdit l’accès à son territoire au ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, ainsi qu’à quatre responsables d’organisations de colons et à vingt-et-un colons qualifiés de violents.
Les six pays ont enfin averti qu’ils restaient prêts à adopter de nouvelles mesures si le gouvernement israélien ne prenait pas rapidement des mesures pour mettre un terme aux violences et à l’expansion de la colonisation en Cisjordanie.