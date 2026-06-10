L’Iran reconnait avoir perdu 61 marins et 253 navires

L’Iran a fait état mercredi de 54 marins tués, 66 blessés et sept disparus dans des incidents maritimes liés au conflit, lors d’une réunion de l’Organisation maritime internationale (OMI).
S’exprimant lors de la 76e session du Comité de coopération technique de l’OMI, le représentant iranien a indiqué que ces incidents avaient également touché un total de 360 navires, dont 253 avaient été coulés ou entièrement détruits.
Le représentant a noté que le conflit et les restrictions maritimes associées avaient gravement affecté les navires, les marins, les opérations portuaires, les services de recherche et de sauvetage, les systèmes d’intervention d’urgence, les services de trafic maritime, les installations de communication et les infrastructures de sécurité maritime.
Selon les chiffres présentés par l’Iran, 28 marins ont été pris en otage au cours de cette période, dont cinq sont encore en captivité.
Le représentant a en outre évoqué des dégâts au niveau de stations de contrôle du trafic maritime et d’unités de relais de communication, toutes essentielles selon lui pour la navigation sûre, la coordination des urgences et la gestion du trafic maritime.
Xinhua