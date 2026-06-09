La Fédération internationale des journalistes exige la libération immédiate du journaliste Zied El Heni

Arrêté en avril 2026 et condamné à tort à un an de prison pour une publication sur les réseaux sociaux, le journaliste Zied El Heni comparaîtra devant la cour d’appel ce vendredi 12 juin. Il est emprisonné en vertu d’une loi qui méprise la liberté d’expression et qui est instrumentalisée pour criminaliser le journalisme. La Fédération internationale des journalistes (FIJ) se joint à son affilié, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), exige la libération immédiate et sans conditions de Zied El Heni et demande la fin de la criminalisation des journalistes en Tunisie.
Le 24 avril 2026, Zied El Heni, journaliste indépendant, syndicaliste et membre fondateur du SNJT, a été placé en garde à vue, puis en détention le 26 avril, pour avoir partagé une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle il dénonçait notamment l’injustice subie par le journaliste Khalifa Guesmi, précédemment emprisonné pour ses activités journalistiques. Inculpé en vertu de l’article 86 du Code des télécommunications pour « atteinte à autrui à travers les réseaux publics de télécommunications », il a été condamné à un an de prison le 7 mai. Il comparaîtra devant la cour d’appel le 12 juin.
Le Code des télécommunications, héritier du régime de Ben Ali, est l’une des deux lois répressives qui méprisent la liberté d’expression, instrumentalisée pour criminaliser le journalisme, museler la presse et censurer les opinions critiques en Tunisie, avec le décret-loi 54.
Zied Dabbar, président du SNJT, a déclaré: « Le recours continu à des textes punitifs pour poursuivre des journalistes en dehors du cadre du décret n° 115 de 2011 relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition constitue une grave violation du droit et un abus de pouvoir judiciaire dans le cadre d’une politique systématique visant les voix libres et les opinions critiques. Nous appelons tous les journalistes, ainsi que les forces démocratiques, de défense des droits de l’homme et de la société civile, à continuer de défendre la liberté de la presse comme un pilier fondamental de toute société démocratique et une garantie essentielle de la liberté d’expression et du droit des citoyens à l’accès à l’information. »
Le congrès du centenaire de la FIJ, qui s’est tenu à Paris du 4 au 7 avril 2026, a adopté une motion d’urgence en solidarité avec Zied El Heni, Mourad Zeghidi et toutes les journalistes tunisien·nes confronté·es à la répression. Conformément à cette résolution, la FIJ :
Exige la libération immédiate de Zied El Heni et l’abandon de toutes les poursuites engagées contre lui en lien avec l’exercice de son métier,
Appelle les autorités tunisiennes à respecter pleinement les principes de la liberté de la presse, à garantir l’indépendance du travail journalistique et à mettre fin à la criminalisation des opinions et des activités médiatiques.
Anthony Bellanger, le secrétaire général de la FIJ, a déclaré : « Il est inacceptable que des journalistes soient pris pour cible en raison de leurs opinions et de leur travail, sous la menace de poursuites judiciaires et de peines d’emprisonnement, en vertu de lois abusives. La FIJ demande la libération immédiate de Zied El Heni et exige des autorités tunisiennes qu’elles mettent fin à la criminalisation des journalistes ainsi qu’à cette restriction de la liberté d’expression. »
La FIJ se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des violations des droits des journalistes en Tunisie et étudiera toutes les options légales disponibles pour mettre fin à l’impunité.
Source : FIJ