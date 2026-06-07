Après le jugement , la veuve du martyr Chokri Belaïd entre soulagement, douleur et incompréhension

Depuis l’annonce du jugement de L’affaire de l’existence d’un appareil sécuritaire parallèle qui appartient au partit ENNADHA découvert à l’ocasion des enquéte et investigations menées par le collectif des avocats dans les affaires de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, je ressens un étrange malaise. Comme si j’étais aujourd’hui contrainte de justifier un verdict que nous avons attendu pendant plus de treize années de combat, de souffrance et d’acharnement de la part des islamistes et leurs alliées pour faire éclater la vérité.
Ce jugement n’est pas tombé du ciel. Il n’est pas le fruit d’une décision improvisée ou d’un contexte politique passager. Il est l’aboutissement d’un travail colossal mené pendant plus d’une décennie par le Comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, un travail d’enquête, de collecte de preuves, de procédures judiciaires, de recours et de résistance face à tous les obstacles.
Pendant deux jours après l’annonce du verdict, j’ai moi-même été partagée. Partagée entre la tristesse et le soulagement. La tristesse, parce qu’aucun jugement, aussi juste soit-il, ne fera revenir Chokri à la vie. Aucun verdict ne pourra effacer l’absence, la douleur ni les années de souffrance vécues par ses filles et moi méme et toute sa famille, ses camarades, ses proches et tous ceux qui l’aimaient.
Mais en même temps, il y avait ce sentiment que la vérité, enfin, trouvait un chemin vers la justice.
Pourtant, au moment même où ce jugement était prononcé, la Tunisie traversait une période marquée par de nombreuses arrestations, un climat de méfiance envers l’institution judiciaire et une profonde inquiétude dans une partie de l’opinion publique. Plusieurs personnes que je respecte et que je considère comme des amis vivent aujourd’hui l’angoisse de voir un proche arrêté ou poursuivi dans des conditions qu’ils jugent injustes.
Je comprends cette douleur. Je comprends cette inquiétude.
Peut-être est-ce même pour cela que j’ai eu du mal à me réjouir pleinement. Comme si je ne m’autorisais pas à ressentir un soulagement alors que d’autres vivaient une épreuve.
Mais il faut distinguer les situations.
Le procès des assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi et de l’existence d’un appareil sécuritaire parallèle qui appartient au partit ENNADHA ne repose pas sur des rumeurs ni sur des accusations politiques. Il repose sur treize années d’investigation, de preuves, de témoignages, d’analyses et de procédures judiciaires dures et épuisantes .
Tout au long de ces années, le Comité de défense a découvert et mis au jour des éléments extrêmement graves : l’existence d’un appareil sécuritaire parallèle, de réseaux d’influence agissant au sein des institutions de l’État au profit du partit ENNADHA , l’existence d’une chambre noire au ministère de l’Intérieur où étaient dissimulés des documents et des preuve tangibles qui pouvais aider à éclairer les enquêtes.
Ces découvertes n’ont pas été faites en quelques semaines. Elles ont demandé des années de travail, souvent contre l’avis ou l’inertie de responsables judiciaires qui refusaient d’ouvrir certaines enquêtes ou même de répondre aux requêtes déposées par le Comité de défense pour protéger les leaders du partit ENNADHA .
Pendant ce temps, les familles des victimes attendaient.
Elles attendaient que la justice fasse son travail sans la main mise d ’ENNADHA .
Elles attendaient que les responsabilités soient établies.
Elles attendaient que la vérité soit dite.
Aujourd’hui, lorsque certaines personnes remettent en cause ce jugement ou le présentent comme une injustice, je ressens une profonde tristesse.
Non pas parce que le débat est interdit. Toute décision de justice peut être discutée et critiquée.
Mais parce que j’ai parfois l’impression que certains sont en colère contre nous. Contre le Comité de défense. Contre ceux qui ont consacré des années de leur vie à rechercher la vérité.
Comme si nous n’avions pas le droit de faire éclater les faits.
Comme si nous n’avions pas le droit de demander justice pour nos morts.
Comme si les familles des victimes devaient continuer à se taire.
Cette attitude me révolte autant qu’elle m’épuise.
Je ne parle même pas ici de ma souffrance personnelle, ni de celle de mes filles. Je ne parle pas encore de tout ce que nous avons traversé pendant ces années. Il y aura un autre moment pour raconter cette histoire.
Aujourd’hui, je veux simplement dire ceci :
Certains considèrent que ce jugement est une injustice envers ceux qui ont été condamnés les islamistes et plus précisement les leaders d’ENNADHA , alors moi je considère que nier ou minimiser ce verdict constitue une injustice envers la Tunisie.
Une injustice envers Chokri Belaïd.
Une injustice envers Mohamed Brahmi.
Une injustice envers leurs familles.
Une injustice envers toutes les personnes qui ont consacré treize années de leur vie à faire émerger la vérité.
Et une injustice envers mes filles et envers moi-même.
Je respecte les divergences d’opinion. Mais l’amitié ne devrait jamais exiger de renoncer à la vérité ni à la mémoire de nos martyrs, les martyrs de la nation.
Car il arrive un moment où défendre la justice n’est plus un choix politique.
C’est un devoir moral.
Et gardez-vous aussi de cette ambiguïté délibérée, Qui traîne son brouillard et aveugle les regards, Même face aux vérités éclatantes
Maitre Basma KHALFAOUI