Trump annonce qu’un accord avec l’Iran sera signé dimanche

Le détroit d’Ormuz sera immédiatement « ouvert à tous » une fois l’accord signé, a écrit le président américain sur Truth Social
Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu’un accord avec l’Iran devait être signé dimanche, et que le détroit d’Ormuz serait « ouvert à tous » immédiatement après.
« L’accord doit être signé demain, et immédiatement après sa signature, le détroit d’Ormuz est OUVERT À TOUS », a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social.
Plus tôt, Shehbaz Sharif, le Premier ministre du Pakistan, qui a facilité un cessez-le-feu lors de la guerre américano-israélienne contre l’Iran en avril et participe aux négociations depuis lors, a déclaré qu’un accord pourrait être finalisé dans les prochaines 24 heures.
Trump a affirmé que son accord avec l’Iran constitue « un rempart contre une arme nucléaire ».
Il a soutenu que Téhéran ne veut plus d’arme nucléaire, « et n’en aura pas non plus, que ce soit par achat, développement ou toute autre forme d’acquisition ».
« Nos relations avec l’Iran sont très différentes et bien meilleures que celles des administrations précédentes », a-t-il déclaré, critiquant la politique iranienne des gouvernements précédents, ajoutant que « aucun argent ne sera échangé » avec Téhéran.
Il a indiqué que les États-Unis retireront la poussière nucléaire en Iran et la détruiront. « Au moment approprié, lorsque tout sera calme, nous interviendrons pour récupérer la poussière nucléaire, enfouie profondément sous de puissantes montagnes de granit immergées, grâce à nos magnifiques bombardiers B-2 et à leurs brillants pilotes, et nous la retraiterons et la détruirons, que ce soit en Iran ou aux États-Unis », a-t-il déclaré.
« Nous sommes impatients de travailler avec l’Iran et l’ensemble du Moyen-Orient dans le futur. Espérons que ce processus se déroulera rapidement, facilement et sans accroc. Sinon, nous avons l’alternative ultime, que nous espérons ne plus jamais utiliser ! »
Anadolu