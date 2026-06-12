L’Iran n’a approuvé aucun texte d’accord avec Washington , mais il est très probable qu’il le fasse

L’Iran n’a approuvé aucun projet de protocole d’accord préliminaire avec les Etats-Unis sur la fin de la guerre, a rapporté jeudi l’agence de presse semi-officielle Fars, citant une source bien informée proche de l’équipe de négociation iranienne.
Toutefois, Fars a ajouté quelques minutes plus tard sur la plateforme de médias sociaux X que, étant donné que les Etats-Unis ont accepté le texte proposé par l’Iran, « la probabilité que l’accord soit approuvé par les plus hautes autorités décisionnelles de Téhéran est relativement élevée ».
Plus tôt dans la journée, le président américain Donald Trump avait annoncé sur le réseau Truth Social qu’il avait annulé les frappes et les bombardements prévus contre l’Iran jeudi soir, citant les progrès dans les négociations en cours avec Téhéran.
Dans le même temps, le président américain a également noté que le blocus naval « restera pleinement en vigueur » jusqu’à ce qu’une transaction soit finalisée, ajoutant que l’heure et le lieu de la signature de l’accord seront annoncés prochainement.
Cette évolution intervient après des affrontements survenus jeudi matin entre les deux pays pour la deuxième journée consécutive.
Xinhua