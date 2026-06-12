La fortune d’Elon Musk a franchi la barre des 1.000 milliards de dollars

La fortune d’Elon Musk a franchi ce vendredi pour la première fois la barre des 1.000 milliards de dollars, selon le site du magazine Forbes, à la faveur de l’introduction en Bourse de SpaceX.
La fortune d’Elon Musk a franchi ce vendredi pour la première fois la barre des 1.000 milliards de dollars, selon le site du magazine Forbes, à la faveur de l’introduction en Bourse de SpaceX.
Le patrimoine de l’homme le plus riche du monde a fait un bond grâce à la cotation des actions du groupe aérospatial, qui valorisait, vers 16H25 GMT, autour de 2.130 milliards SpaceX, dont Elon Musk contrôle environ 42% du capital.
Selon Forbes, Elon Musk est désormais à la tête de 1.100 milliards de dollars.
Constituée quasi intégralement de ses actions dans SpaceX et dans le groupe Tesla, spécialiste des véhicules électriques et du stockage d’énergie, elle est très volatile. Elle était de près de 835 milliards début juin.
L’entrepreneur en série a quasiment triplé sa fortune depuis fin 2024 (400 milliards à l’époque).
« Ma +valeur nette+ est presque entièrement due aux actions détenues dans Tesla et dans SpaceX », soulignait-il mi-février, relevant avoir « moins de 0,1% de cela en liquidités ».
AFP