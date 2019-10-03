Je n’arrive pas à détecter betthabtement ce qui pousse tout à coup un cheikh comme ghannouchi, triste , lent, l’air d’un éternel insatisfait , très peu familier avec l’art et la musique, se mettre à organiser une vulgaire ka3da chez lui en privé à se rincer l’œil avec ses mâles barbus sur un « boubnit chantant » mal rembourré qui risque de s’effriter à tout moment. Une ka3da orgie où la dame lui criait des chansons d’amour mielleux auxquels il semble insensible, le coeur de pierre et le visage renfermé rivé dans un fauteuil khrawi doré à se prendre pour un calife.
La campagne électorale ? L’amour de la musique ? La volonté de s’amuser et de s’éclater ?
Rien de tout cela ! Le vice d’un imam voyeur détraqué sexuel .
Fadhi Ch’ghol
مجلس الطرب نعم ولكنه ليس من مجالس قريش في الجاهلية ولا هذا من سهرات ليالي اللهو في بلاطات الأمراء العباسيين ولا من ليالي اشبيليا و مجالس الأندلسيين، وليس لأمراء خليجيين الماجنين الفاسقين،بل إنهم أمراء حركة النهضة في مجلس لهو حلال في بيت الشيخ شخصيا ،صالون بأرائكه الفاخرة واكواب الكريستال ما خفي منها وما ظهر ، بمشاركة أغلب راقصات البلد ومغنياته ،نوال غشام وردة الغضبان وأخريات، يطلبن رضاء و ودد الشيخ وبقية الأمراء ، وفي المقابل يطلب الإخوان السلطة ومغانمها ولو تطلب ذلك إستمالة الشيطان … ولأن الإسلام لم يعد في خطر النهضة تتحول من الإسلام اللايت إلى إسلام المراقص والكباريات المهم الوصول للسلطة ،الاصولية في أوضح معانيها
فيصل مباركي