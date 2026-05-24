اتصالات تونس تتعرض إلى هجمة سيبرنية مسيسة ضد الإنفراد بالحكم

بلاغ
تعلم اتصالات تونس حرفاءها الكرام عن الانتهاء من أشغال صيانة وتعهد وتحيين تطبيقها
MyTT
وذلك في إطار الحرص المستمر على تحسين جودة الخدمات الرقمية وتطوير الأداء التقني للتطبيق
وفي هذا السياق، تؤكد اتصالات تونس أن تطبيقتها الرقمية
MyTT
قد تعرضت اليوم إلى هجمة سيبرنية تم التفطن اليها منذ الوهلة الاولى، والتصدي لها بنجاح وفي وقت قياسي بفضل آليات الحماية والمراقبة المعتمدة، دون أي تأثير على سلامة المعطيات أو استمرارية الخدمات
من ناحية أخرى تشدد اتصالات تونس ان الإشعار الذي ورد على حسابات بعض الحرفاء لا يمت بصلة إلى نشاط المؤسسة و لا لأهداف هذه التطبيقة ذات الصبغة التجارية البحتة الموجهة اساساً إلى خدمة حرفائنا
وتجدد المؤسسة التزامها التام بتعزيز أمن أنظمتها المعلوماتية وضمان أفضل مستويات الحماية لفائدة حرفائها
كما تعرب اتصالات تونس عن شكرها لحرفائها الكرام و على ثقتهم المتواصلة في مؤسسة الشركة الوطنية للإتصالات