IA : la Chine a stocké des milliers de puces, tout en souriant et en serrant la main du PDG de Nvidia

Les États-Unis ont laissé une faille dans la réglementation sur les puces d’IA pendant un an : la Chine a acheté des centaines de milliers de puces Nvidia de pointe
Le Département du Commerce a discrètement autorisé les filiales chinoises à l’étranger à acheter les puces d’IA les plus avancées au monde (Nvidia Blackwell) sans licence – pendant une année entière. Une source de l’industrie estime que des centaines de milliers de puces ont été exportées.
Maintenant, ils ont publié des directives pour fermer cette faille. Mais il est déjà trop tard.
🔴 La Chine mène la course à l’IA avec la moitié des scientifiques en IA du monde.
🔴 La Chine fabrique ses propres puces haut de gamme.
🔴 Elle innove dans le domaine des puces quantiques avec la Russie.
🔴 Trump vient d’emmener le PDG de Nvidia à Pékin lors de sa visite de mai.
L’interdiction était censée priver la Chine de capacités en matière d’IA. Au lieu de cela, la Chine a simplement stocké des puces – tout en souriant et en serrant la main du PDG dont elles ont acheté les puces.
Fabrice Ribère