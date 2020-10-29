يا بو قلب ! قيس سعيّد يتكلم بلغة داعش و لا يقبل أبدا أن يستهدف أحدٌ بسوء الرسولَ محمد

بمناسبة حلول ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، يتقدم رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى كل أفراد الشعب التونسي داخل الوطن وخارجه وإلى الأمة الإسلامية، بأحرّ التهاني متمنيا أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن وأن يحفظنا من كل سوء
وبهذه المناسبة المباركة يذكّر رئيس الجمهورية بالقيم السمحة للدين الإسلامي ويستحضر قول الله سبحانه وتعالى في رسول الهدى ( وإنك لعلى خلق عظيم ) صدق الله العظيم
وإذا كانت الأُمّة اليوم مستهدفة ممن دأبوا استهدافها، فإنها تتعالى عن كل الاتهامات الكاذبة وتستلهم ردودها من السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل في المقابل أبدا أن يستهدفه أحد بسوء لأن الله بعثه رسولا للهدى ولإتمام مكارم الأخلاق
المصدر : رئاسة الجمهورية التونسية