Trump prévoit parvenir, « au cours de la semaine prochaine », à un accord avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi 1er juin que les Etats-Unis pourraient parvenir, « au cours de la semaine prochaine », à un accord avec l’Iran visant à prolonger le cessez-le-feu et à rouvrir le détroit d’Ormuz.
Interrogé par la chaîne américaine ABC News sur la date de finalisation du protocole d’accord en cours de négociation entre les deux parties, M. Trump a répondu : « Je pense que cela se fera au cours de la semaine prochaine ».
M. Trump a précisé que lui-même ne l’a pas encore approuvé car il doit « obtenir quelques points supplémentaires », ajoutant qu’un accord de paix avec l’Iran pourrait être « encore meilleur qu’une victoire militaire ».
« Ce n’est donc pas une chose facile pour eux. En réalité, ce n’est pas facile non plus de notre point de vue. Mais nous obtenons ce dont nous avons besoin », a affirmé M. Trump.
Plus tôt lundi, le président a écrit sur son réseau social Truth Social que les pourparlers entre les Etats-Unis et l’Iran « se poursuivent à un rythme soutenu », après avoir annoncé qu’Israël et le Hezbollah étaient convenus d’un cessez-le-feu.