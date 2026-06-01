L’UE appelle Israël à arrêter son escalade militaire au Liban

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a promis lundi de transformer la zone du fleuve Litani, dans le sud du Liban, en une zone sous contrôle militaire, et de continuer à frapper Beyrouth jusqu’à ce que le Hezbollah cesse ses attaques.
S’il n’y a pas de paix dans le nord d’Israël, « il n’y aura pas de paix à Beyrouth », a déclaré M. Katz dans un communiqué publié par son bureau.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé dimanche dans une vidéo qu’il avait ordonné à l’armée d’approfondir et d’élargir son emprise sur les zones libanaises tenues par le Hezbollah.
Cet ordre a suivi la prise par les forces israéliennes de la crête de Beaufort, y compris le bastion stratégique à son sommet, dans le sud du Liban, une zone située au-delà de la « zone de sécurité » qu’Israël maintient depuis l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu entre Israël et le Liban à la mi-avril.
Cette démarche, qualifiée par les médias de « progression la plus profonde d’Israël au Liban depuis plus de 20 ans », a été immédiatement condamnée par le monde arabe, ainsi que par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Un soldat israélien d’une unité de commando d’élite a été tué plus tôt lundi dans le sud du Liban par un drone explosif lancé par le Hezbollah. Trois autres soldats israéliens ont été blessés, dont un grièvement, dans le village de Yohmor.
L’armée israélienne a indiqué que tout au long de la matinée de lundi, le Hezbollah a continué de lancer des roquettes et des drones vers le nord d’Israël. Certains ont été interceptés avec succès, d’autres sont tombés dans des zones dégagées, sans faire de victimes.
Elle a indiqué avoir détruit le lanceur à partir duquel le Hezbollah a tiré dimanche soir des roquettes vers Tibériade, une ville du nord-est d’Israël, sans faire de blessés.
MM. Netanyahou et Katz ont déclaré plus tard lundi dans un communiqué conjoint qu’ils avaient ordonné à l’armée de frapper la banlieue sud de Beyrouth.
Selon le communiqué, cet ordre a été donné suite aux « violations répétées du cessez-le-feu » par le Hezbollah au Liban.
La chaîne d’information israélienne Channel 12 a rapporté que cet ordre est intervenu après que les Etats-Unis ont approuvé les demandes d’Israël d’étendre ses activités militaires au Liban, passant d’un ciblage initial dans le sud du pays à des frappes aériennes dans la capitale.
Malgré le cessez-le-feu d’avril, Israël a continué de mener des frappes quasi quotidiennes au Liban, tandis que le Hezbollah a lancé des attaques contre des positions militaires israéliennes.
Selon le Centre d’opérations d’urgence sanitaire publique du Liban, les attaques israéliennes depuis le 2 mars ont tué plus de 3.400 personnes et blessé plus de 10.200 autres au Liban.
L’UE exhorte Israël à arrêter son escalade militaire au Liban
Un porte-parole de la Commission européenne a exhorté lundi Israël à arrêter son escalade militaire au Liban et à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays.
Le porte-parole de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères, Anouar El Anouni, a déclaré en conférence de presse que l’UE encourageait également des échanges continus avec des efforts diplomatiques visant à garantir une voie négociée vers la stabilité et la sécurité sur le long terme à la fois pour le Liban et pour Israël.
Selon M. Anouni, les Libanais ont déjà enduré de terribles épreuves. « Ils n’ont pas choisi cette guerre, et cette guerre n’est pas la leur », a-t-il affirmé, ajoutant que les peuples libanais et israélien avaient le droit de vivre dans la paix, la sécurité et la dignité, libérés de la menace d’un nouveau conflit.
Interrogé sur le mandat onusien pour la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), qui expirera à la fin de cette année, ainsi que sur le rôle plus proactif que l’UE pourrait envisager de jouer au niveau des dispositions de sécurité dans le sud du Liban, le porte-parole a expliqué que l’UE réfléchissait actuellement à une nouvelle mission européenne pour aider à consolider le contrôle de l’Etat au Liban.
Selon le Centre opérationnel des urgences de santé publique du Liban, les attaques israéliennes ont fait plus de 3.400 morts et 10.200 blessés au Liban depuis le 2 mars.