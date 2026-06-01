Les fantômes de la victoire

Je continue de célébrer les dates qui ont façonné la Tunisie, comme on honore les anniversaires d’un être aimé : non par nostalgie du passé, mais par fidélité à ce qui nous a construits.
Le 1er juin.
Une date gravée dans la chair de la Tunisie comme une cicatrice ancienne. Une de ces blessures que le temps ne referme jamais complètement, parce qu’elle raconte à la fois une victoire et un vertige.
Le 1er juin 1955, la Tunisie retint son souffle.
Après trois années d’exil, de cellules étroites et d’horizons confisqués par la puissance coloniale, Habib Bourguiba réapparut sur sa terre comme un revenant de l’Histoire. Les foules envahirent les rues, emportées par une ferveur qui ressemblait moins à une célébration qu’à une délivrance.
La « Fête de la Victoire » ne commémore pas seulement un retour. Elle rappelle l’instant où un peuple entrevit la fin d’une nuit trop longue. Ce jour-là, la Tunisie vit revenir l’homme que l’exil n’avait pas brisé, et dans son sillage se dessina l’ombre encore fragile de l’indépendance. Une date gravée dans la mémoire nationale comme une cicatrice devenue promesse.
Ce jour-là, les drapeaux claquent dans le vent chaud du début d’été. Les discours remontent des archives. Les visages des anciens combattants réapparaissent dans les photographies jaunies. On célèbre ceux qui ont tenu debout quand l’Histoire cherchait à les mettre à genoux.
Mais en Tunisie, les victoires ont toujours un goût étrange.
Elles ne ressemblent pas aux triomphes éclatants des livres d’école. Elles portent la poussière des routes, l’odeur du sang séché, les silences des familles qui ont payé le prix de la liberté sans jamais voir leur nom gravé sur une plaque de marbre.
Le 1er juin n’est pas seulement une fête.
C’est une convocation.
La convocation des morts.
Des fellagas traqués dans les montagnes, des militants disparus dans les geôles coloniales, des anonymes qui ont traversé l’Histoire sans autre arme que leur obstination. Ils reviennent chaque année, invisibles, pour demander aux vivants ce qu’ils ont fait de leur héritage.
Car une victoire n’est jamais un point final.
C’est une dette.
Une dette contractée envers ceux qui ont cru qu’un peuple pouvait reprendre possession de son destin. Une dette envers les générations futures, condamnées à défendre encore et encore ce que d’autres ont conquis au prix de leur vie.
Alors la Tunisie célèbre.
Mais derrière les chants, derrière les cérémonies officielles, derrière les couronnes déposées au pied des monuments, demeure une question lancinante.
Que reste-t-il d’une victoire lorsque les héros sont morts ?
Le 1er juin apporte chaque année sa réponse cruelle.
Il reste la mémoire.
Cette sentinelle obstinée qui refuse de dormir.
Cette voix venue du passé qui murmure à l’oreille des vivants que la liberté n’est jamais acquise, que les nations ne meurent pas seulement sous les bombes ou les occupations, mais aussi sous l’oubli.
Et tandis que le soleil descend lentement sur les villes blanches, les oliveraies et les rivages de la Méditerranée, la Tunisie regarde son reflet dans le miroir de son histoire.
Non pour célébrer une gloire passée.
Mais pour vérifier que le cœur de la victoire bat encore.
Tarak Amira