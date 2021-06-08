Business News, de Nizar Bahloul, lèche le cul de Ghannouchou

Il aura suffi que Abir Moussi fasse des reproches à certains médias inféodés au Morched, pour que Business News sous la plume de Nizar Bahloul jette son courroux et sa fureur aveugles sur elle, allant jusqu’à parler de son arrêt de mort.
Un article règlement de compte en bonne et due forme.
Pas étonnant quand on a l’antécédent de qualifier le morched de « patriote ».
Voilà !!
آية الله الهاشمي رفسنجاني يليق بكم
M.B
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من أروع ما قرأت لنزار بهلول بالفرنسيّة : راشد الغنّوشي هو أكبر الوطنيّين
طبعا السّيّد البهلول حرّ في تقييمه…وفي مواقفه
هو كان حرّا في مساندته للشّاهد مساندة مطلقة ثمّ انقلابه عليه بعد ذلك…ربّما (أكيد) ينقلب على الغنّوشيّ بعد مدّة ويتراجع في وصفه بالوطنيّ حين تتبدّل الظّروف
تلك هي الحياة
وتلك هي الصّحافة « الرّاقية » في وطن بلغ أبعد من الحضيض
يبارك في ترابك يا تونس
الدكورة ألفة يوسف