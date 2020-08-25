ما أرْخَصَهُم

Quelle série de baffes et d’humiliations en cascade qu’encaisse la nahdha et tous ses satellites accrochés à la jellaba du cheikh pour un korsi: le Tayyar, les markhoufs, les bouballouta…Tous virés, une déculottée, un waterloo, un naufrage et une sortie à coup de pied dans le cul.
Si, après tout ça, ils accepteraient ce gouvernement, la séance d’investiture au Bardo ressemblerait à une enculade qu’ils s’imposent et sans vaseline en plus. Rester fil korsi en vaut bien la peine.
#مرخصهم
Fadhi Ch’ghol
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الحكاية هاذي باش تقعد تجربة مرجعية في الدهاء السياسي
– وقت » الترويكا » كان هوا وزيرهم متاع المالية اللي فرهدهم بالتعويضات . وفي عام 2020 ولالهم رئيس حكومة تابع للرئيس . فإذا بيهم داروا عليه بدعوى عندو شبهات فساد لأنو ما جاش للطوع ، وشدوا صحيح في سحب الثيقة منو ، لكنو سحب من تحتهم البساط واستقال … في الآخر يلقاو رواحهم بالدستور قدام حكومة موش مضمونة … كان صوتولها ، أشنوا السبب غدوة باش يسحبوا منها الثقة ؟ . إذن يوليوا في إحراج قدام الشعب … وكان ما صوتولهاش ، ينجم الرئيس يحل المجلس ، والفوز في الانتخابات القادمة موش مضمون لبرشا كيما حليفهم » قلب تونس » مقابل صعود مضمون لحزب » عبورة » ، ووقتها آش عملنا وجاء مليح ؟ … وفي صورة عدم التصويت ، وسواء الرئيس يحل البرلمان كيما ينجم يخليه ، الحكومة متاع صاحبهم اللي داروا عليه ودار عليهم وكمل نحالهم وزراهم ، تنجم تستمر حتى 8 أشهر إذا تحل البرلمان أو تقعد لانتخابات 2024 إذا الرئيس ما حلش البرلمان … الخلاصة : واحد عماه ربي جاء لعينو وطمزها وحدو وحدو وقعد أعمى ويتوجع
عبد المجيد البلومي