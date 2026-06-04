Kamel Jendoubi envoie un message poignant et émouvant à la fille du prisonnier politique Néjib Chebbi

Aujourd’hui, cela fait 6 mois qu’Ahmed Nejib Chebbi est derrière les barreaux de la prison de la Mornaguia. Pour marquer ce triste anniversaire, nous avons choisi de partager le témoignage poignant de Monsieur Kamel Jendoubi.
« Chère Haifa,
Je viens seulement de lire ton message et je dois t’avouer qu’il m’a profondément bouleversé.
Les mots de ton père me touchent d’autant plus qu’ils viennent d’un homme dont le parcours traverse toute l’histoire contemporaine de la Tunisie — un homme qui a affronté toutes les formes d’autoritarisme sans jamais céder ni à la haine, ni au renoncement, ni à la facilité.
Recevoir de lui un tel message me touche profondément et restera pour moi un moment précieux.
Quand j’ai écrit ce texte sur la lettre de Louai, je ne cherchais pas seulement à commenter une correspondance entre un père et son fils. J’y ai vu quelque chose de beaucoup plus rare : la transmission vivante d’une éthique de la résistance. Cette capacité extraordinaire qu’a ton père à transformer l’épreuve en dignité, la privation en force morale, et la fidélité à ses convictions en héritage humain.
Ce qui m’a toujours profondément marqué chez lui — et qui explique sans doute la place singulière qu’il occupe dans notre mémoire collective — c’est cette cohérence rare entre la pensée, la parole et la vie. Chez beaucoup, la démocratie est un discours. Chez lui, elle est devenue une manière d’être au monde.
Durant des décennies, alors que tant d’espaces étaient fermés, il a maintenu ouverts les chemins du dialogue, du pluralisme et de la liberté. Le PDP, El Maouqef, le 18 octobre, les combats pour les droits et contre l’exclusion… tout cela faisait partie d’une même vision : faire de la diversité tunisienne une richesse et non une menace.
Nos chemins ont connu parfois des malentendus, comme il l’écrit avec tant d’élégance et de grandeur. Mais précisément, les hommes comme ton père nous rappellent que les désaccords honnêtes n’effacent jamais l’essentiel lorsqu’il existe une fidélité commune à la dignité, à la liberté et à la Tunisie.
Je crois profondément que notre génération — celle qui a traversé Ben Ali, l’exil, la prison, les campagnes de diffamation, les espoirs immenses et les désillusions — partage au fond une même histoire morale. Chacun l’a portée à sa manière : lui dans le combat politique, d’autres dans les droits humains, la société civile ou les institutions démocratiques. Mais c’était le même refus de l’humiliation et le même attachement obstiné à une Tunisie libre.
Et c’est peut-être cela qui m’a tant bouleversé dans la lettre de Louai : voir que cette résistance n’a pas seulement produit des discours ou des trajectoires politiques, mais des êtres humains debout. Des enfants capables de transformer l’absence de leur père en force intérieure plutôt qu’en ressentiment. Peu de combats laissent un héritage aussi digne.
Dis à ton père que ses mots resteront gravés en moi.
Et dis-lui aussi ceci : dans cette période sombre où certains croient pouvoir emprisonner l’histoire elle-même, beaucoup d’entre nous savent qu’il demeure l’un des derniers grands repères moraux de ce pays.
La dictature peut arrêter des corps.
Mais elle n’arrêtera jamais ce que des hommes comme lui ont semé dans la conscience tunisienne.
Avec toute mon affection, mon respect et mon émotion,
Kamel