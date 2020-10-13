وفاة مواطن إثر تنفيذ قرار هدم : هشام مشيشي يعزل بالجملة في القصرين و سبيطلة

على إثر الحادثة الأليمة التي جدّت فجر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 بمدينة سبيطلة بولاية القصرين والتي أدّت إلى وفاة مواطن إثر تنفيذ قرار هدم لكشك بالجهة، قرّر رئيس الحكومة السيّد هشام مشيشي ما يلي
-إقالة كلّ من والي القصرين ومعتمد سبيطلة
-إعفاء كل من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة
-تكليف كلّ من وزيري الدّاخلية والشؤون المحلية بالتحوّل فورا إلى معتمدية سبيطلة لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد
علما وأنّه تمّ فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة وسيتتمّ موفاة الرّأي العام بنتائجه في الإبّان
الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الاعلام والاتصال
تونس في، 13 أكتوبر 2020