وزيرة المالية في عز أَوِسُّو و غرغور القايلة ماشية لقيس سعيد بلباس شتْوي المسكينة

ملاحظة : قيس سعيد يسْتَبْله الشعب التونسي لأنه يعلم أنه يجري وراء سراب كاللباس الشتْوي في غرغور القايلة
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 03-08-2022 بقصر قرطاج، بكل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي
وتناول الاجتماع التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة
وأكد قيس سعيد، في هذا السياق، على ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز
فالأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي، علما وأن بعض الهبات استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد يد القضاء
وإذا كان البعض مازال يشكك في الوصول إلى الحقيقة، فإما أنه متورط ومستفيد واما أنه يسعى إلى إحباط العزائم حتى لا تعود أموال الشعب إلى الدولة التونسية، فطرق التوصل إلى الحقيقة كثيرة والقضاء العادل سيبت في هذه الملفات بالنسبة إلى من يسعى إلى إخفائها أو بالنسبة إلى من استفاد منها
هذا وقد بدأ الكشف عمن كانوا يدعون زورا وبهتانا خدمة الشعب ويصادقون على القوانين بإسمه، في حين أن الشعب منهم براء ولن يتنازل عن حقه في المحاسبة