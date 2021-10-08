واشنطن قلقة من تجاوزات طالت حرية الصحافة في تونس ومن توظيف المحاكم العسكرية في قضايا مدنية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
ينتابنا قلق وخيبة أمل إزاء ما ورد من تونس في الآونة الأخيرة من تقارير عن تجاوزات طالت حرية الصحافة والتعبير ومن توظيف للمحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية. من الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان كما ينص على ذلك الدستور التونسي ويؤكده المرسوم الرئاسي عدد 117
كما نحث الرئيس التونسي ورئيسة الوزراء الجديدة على الاستجابة لما يدعو إليه الشعب التونسي من وضع خارطة طريق واضحة المعالم للعودة إلى عملية ديمقراطية شفافة، تشمل المجتمع المدني والأطياف السياسية المتنوعة
الإحاطة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية
7 أكتوبر 2021
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STATE DEPARTMENT PRESS BRIEFING
October 7, 2021
Spokesperson Ned Price
We are concerned and disappointed by recent reports from Tunisia on infringements on freedom of the press and expression and the use of military courts to investigate civilian cases. It is essential for the Tunisian government to uphold its commitments to respect human rights as outlined in the Tunisian Constitution and affirmed in Presidential Decree 117. We also urge Tunisia’s President and new Prime Minister to respond to the Tunisian people’s call for a clear roadmap for a return to a transparent democratic process, involving civil society and diverse political voices.
Source : U.S. Embassy Tunis