هيكل المكي يدعو النيابة العمومية الى فتح تحقيق في السلاح المهرّب و ثروة الإخواني راشد الغنوشي

نشر ، أمس الجمعة 26 مارس ، هيكل المكي النائب بالبرلمان عن حركة الشعب التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
********
صحيفة الأنوار اليوم تفتح ملف ثروة رئيس البرلمان و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و عائلته
التحقيق جاء فيه أن الغنوشي يتصدر قائمة أثرياء تونس بثروة لا تقل عن 2700 مليار إستنادا إلى معطيات سربتها قطر إلى مصر ، بحسب : الأنوار
أدعو النيابة العمومية و لجنة مكافحة الفساد في البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى التحرك العاجل لأن ما كشفته « الأنوار » على درجة كبيرة من الخطورة على الأمن القومي، حيث الحديث عن عمولات لتسهيل عبور 20 شحنة أسلحة الى ليبيا بلغت 30 مليون دولار و تحويل أموال عبر سندات توريد مدلسة و تجميع أموال المهاجرين بالعملة الصعبة و عن تدخلات و ضغط على القضاء لغلق ملفات معينة بمقابل مالي و عن عمولات لتحرير رهائن و عن بنك مركزي موازي و..و.. الخ
الفساد والإرهاب ليس وجهة نظر
هيكل المكي