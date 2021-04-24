هشام مشيشي يسْتَبْله الفرنسيين ويقدم لهم التعازي متجاهلا أن من قام بالعملية الإرهابية هو من أنصار حزامه الإرهابي

نشر هشام المشيشي منذ دقائق ، أي حوالي الثامنة والربع من مساء اليوم ، البيان أسفله على الصفحة الرسمية بالفايسبوك لرئاسة الحكومة متناسيا أو متجاهلا أن من قام بالعملية الإرهابية هومن أنصار حزامه السياسي الإرهابي
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على إثر العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت مركز شرطة في مدينة رامبوييه بضواحي باريس، وأدت إلى مقتل موظفة يوم امس الجمعة 23 أفريل 2021، يتقدم رئيس الحكومة هشام مشيشي بأصدق التعازي للشعب الفرنسي ولعائلة الضحية
ويعرب رئيس الحكومة هشام مشيشي بهذه المناسبة الأليمة عن تضامن تونس الكامل مع الحكومة والشعب الفرنسي الصديق، و يؤكد انّ الإرهاب أيّا كانت خلفياته لن يستطيع أن يمسّ من إرادة الشعوب الحرّة في العيش المشترك والتسامح والتضامن فيما بينها، مؤكّدا أن تونس التي دفع بعض أبناءها دمهم لدحر هذه الآفة ستكون دائما إلى جانب أصدقائها وكل أحرار العالم ضدّ هذا العدو
ويشدٌد رئيس الحكومة على أهميّة تضافر كلّ الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف و العنف والتوقّي من تداعياتهم الخطيرة على أمن واستقرار الدول والشعوب والتمسك بقيم التسامح والإعتدال والحوار كقيم مشتركة للإنسانية جمعاء
رئاسة الحكومة
مصالح الاعلام والاتصال
تونس، في 24 أفريل 2021