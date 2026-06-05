نقابة الصحفيين تتضامن مع مراد الزغيدي في اضرابه عن الطعام وتدعو إلى مراجعة الحكم الصادر في حقه

تلقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ببالغ الانشغال نبأ دخول الزميل الصحفي مراد الزغيدي في إضراب عن الطعام احتجاجا على مواصلة سجنه وما يعتبره مساسا بحقوقه الأساسية
وإذ تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضامنها الكامل والثابت مع الزميل مراد الزغيدي في نضاله السلمي من أجل الدفاع عن حقوقه، فإنها تعرب في الآن ذاته عن بالغ قلقها إزاء التداعيات الصحية الخطيرة التي قد تنجر عن مواصلة الإضراب عن الطعام، وتدعوه إلى تعليق هذه الخطوة الاحتجاجية حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية وتمكينا لكل الجهود الحقوقية والقانونية من مواصلة متابعته ومساندته
كما تحمل النقابة السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن ضمان سلامة الزميل مراد الزغيدي الجسدية والنفسية، وتأمين الرعاية الصحية اللازمة له ومتابعة وضعه الصحي بصفة منتظمة، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية حقه في الصحة والحياة والكرامة الإنسانية
وتؤكد النقابة أن الزميل مراد الزغيدي تمت ملاحقته ومحاكمته على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وهي حقوق يكفلها الدستور التونسي والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
كما تجدد رفضها لتوظيف النصوص القانونية لتقييد حرية التعبير أو تجريم الآراء والمواقف المرتبطة بالعمل الإعلامي والصحفي
وانطلاقا من ذلك، تطالب النقابة بالإفراج الفوري عن الزميل مراد الزغيدي وإنهاء حرمانه من الحرية، احتراما لحقه في حرية التعبير وتكريسا للالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية
كما تدعو النقابة إلى احترام كافة الحقوق المكفولة للزميل مراد الزغيدي بمقتضى الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما في ذلك حقه في المعاملة الكريمة، والرعاية الصحية الملائمة، والتواصل المنتظم مع عائلته وهيئة الدفاع عنه
وتدعو النقابة مختلف المؤسسات الوطنية والهيئات الحقوقية والمنظمات المعنية إلى متابعة وضعه الصحي والحقوقي عن كثب، والمساهمة في توفير الضمانات اللازمة لصون حقوقه الأساسية وحمايتها، والعمل من أجل وضع حد لكل أشكال التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير
وتجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم/ن وعن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن حماية حرية التعبير وحرية الصحافة واحترام الكرامة الإنسانية تمثل ركائز أساسية لدولة القانون والحقوق والحريات
تونس في 5 جوان 2026
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين