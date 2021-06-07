نبيل القروي يستعمل تلفزته الخاصة بصورة شرعية وبصورة غير شرعية لتبييض نفسه وتبييض الأموال

بما أنّي أعرف نبيل القروي معرفة لصيقة طويلة، طالت أكثر من سنة في نهاية عهد السابع وبداية هذه : الثورة
فأنا أعرف جيّدا أن نبيل، هو في هذه الأوقات، في حالة غُش عارم وغضب شديد، وقرّر كشمشون أن يهدم الدولة والقانون، ولذلك فقد استنفر قناته ورموز قلبه من المناضلين العتاة، وربّي يُستر
هلا هلا
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يستعمل تلفزته الخاصة بصورة شرعية وبصورة غير شرعية لتبييض نفسه وتبييض الأموال
أعبّر عن كامل تضامني وتعاطفي مع الزملاء والزميلات في قناة نسمة، الذين هم في حالة طوارئ وبث مباشر مستمر، لأن نبيل القروي، صاحب القناة، موقوف على ذمّة القضاء بتهمة الفساد وتبييض الأموال
أتضامن معهم لأني أعرف عذاب الشغل مع شخص غفّاص، مصاب بجنون العظمة، يورّط العاملين معه والإعلاميين في قناته في حروبه الدنكيشوتية وكثرة تحيّله على القضاء، ويستعمل تلفزته الخاصة بصورة شرعية وبصورة غير شرعية لتبييض نفسه وتبييض الأموال، يا شرع الله؟
هلا هلا
حسن بن عثمان