لله دَرُّك يا نورالدين البحيري فما فعلته بالقضاء التونسي لم يفعله هتلر بستالينغراد

بالأمس يقع تسريب شكوى سرية تقدم بها لوزارة العدل السيد البشير العكرمي وكيل جمهورية تونس السابق والمكلف بملفات الإرهاب يتهم فيها بالفساد أعلى سلطة قضائية بالبلاد السيد الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ويكشف فيها الأملاك العقارية الضخمة التي يتحوز بها هذا الاخير، ثم بعد ذلك يقع تسريب شكوى سرية تقدم بها لوزارة العدل الطيب راشد ضد البشير العكرمي يتهمه فيها بالتورط في الارهاب و التستر على الارهابيين الذين اغتالوا الشهيدين بلعيد و البراهمي والتلاعب بالملف، و اليوم تقع محاولة حرق قصر العدالة بتونس
لله درك يا نورالدين البحيري فما فعلته بالقضاء التونسي لم يفعله هتلر بستالينغراد
الدكتور فتحي الجموسي