لا للمماطلة والتسويف، قابس تحتج من جديد

تعبّر المنظمات والجمعيات الممضية أسفله عن دعمها الكامل واللامشروط للتحركات الشعبيةانطلقت مجددا في ولاية قابس دفاعًا عن الحق في الحياة والصحة والبيئة السليمة والتنمية العادلة وتؤكد مساندتها لمختلف المبادرات المدنية والمواطنية التي تقودها الحركات الاجتماعية و مكونات المجتمع المدني بالجهة وعلى رأسها حراك « كفى تلويثا »، من أجل فرض الاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة لسكان المدينة ووضع حد لعقود من التهميش والتلوث والإضرار بحقوق الأهالي
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها السلطة السياسية تجاه المطالب البيئية والاجتماعية والاقتصادية العادلة للجهة رغم الوعود المتكررة والالتزامات المعلنة المتعلقة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة وإنهاء الكارثة البيئية التي تعيشها قابس منذ عقود، وضمان حق سكانها في الصحة والعيش الكريم ومنوال تنموي عادل
إن استمرار تجاهل المطالب الشعبية المشروعة وعدم الالتزام بالتعهدات يمثل استخفافًا بحقوق المواطنات والمواطنين ويعمق الشعور بالغبن والتمييز و الاحتقار، كما يكرس سياسة الإفلات من المحاسبة تجاه المتسببين من افراد و مؤسسات في الأضرار البيئية والصحية التي لحقت بالجهة وسكانها
وتؤكد المنظمات والجمعيات الممضية أن الحق في بيئة سليمة وفي التنمية العادلة وفي الاحتجاج من أجل المطالبة بهما هو حق دستوري وإنساني لا يقبل المساومة أو التأجيل، وأن الاستجابة لمطالب أهالي قابس لم تعد تحتمل مزيدًا من التسويف أو الحلول الترقيعية
وعليه، فإن المنظمات والجمعيات الممضية
– تعبّر عن دعمها الكامل واللامشروط للتحركات الشعبية التي تشهدها ولاية قابس، ولجميع المدافعين والمدافعات عن الحق في الحياة والصحة والبيئة والتنمية العادلة
– تندد بسياسة المماطلة والتسويف التي تواجه بها السلطات مطالب الجهة، وتطالب بالشروع الفوري في تنفيذ التعهدات المتعلقة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة ووضع حد للكارثة البيئية التي تعيشها المدينة
– تدعو السلطات العمومية إلى احترام الحق في الاحتجاج وضمان سلامة المشاركات والمشاركين في مختلف التحركات المبرمجة
– تدعو كافة القوى الحية من منظمات وجمعيات ونقابات والفعاليات السياسية ومواطنات ومواطنين إلى الالتفاف حول المطالب المشروعة لجهة قابس، والمشاركة المكثفة في رزنامة التحركات التي دعا إليها حراك « كفى تلويثا » تحت شعار « الشعب يريد تفكيك الوحدات »، وذلك وفق البرنامج التالي
اليوم 05 جوان 2026
– وقفة احتجاجية بساحة المناضلين بشط السلام ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً
– وقفة احتجاجية أمام إدارة المجمع الكيميائي بالعاصمة ابتداءً من الساعة السادسة مساءً
يوم 06 جوان 2026
المسيرة الشعبية انطلاقًا من أمام المحكمة الابتدائية بقابس في اتجاه مقر ولاية قابس على الساعة الخامسة مساءً
إن نضال أهالي قابس من أجل الحق في الحياة والكرامة والعدالة البيئية ليس قضية محلية تخص الجهة وحدها، بل هو معركة وطنية من أجل العدالة الاجتماعية والبيئية وحق جميع المواطنات والمواطنين في العيش في بيئة سليمة وآمنة
لا للمماطلة والتسويف
نعم للعدالة البيئية والتنمية العادلة
الشعب يريد تفكيك الوحدات
الجمعيات و المنظمات الممضية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية اصوات نساء
المفكرة القانونية – تونس
منظمة البوصلة
حملة ضد تجريم العمل المدني
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية
شبكة سيادة
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية إفريقيّة
جمعية بيتي
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جمعية فني رغما عني
جمعية لينا بن مهني
فديرالية التونسيين مواطني الضفتين
الجمعية التونسية أولادنا
الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
منظمة نحن الشباب
جمعية نوماد 08
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب