بعد أن التقى البارحة بالإخواني لطفي زيتون استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021 بقصر قرطاج، السيد رضا شهاب المكي شُهِر لينين
وتناول اللقاء مسائل متعلقة بالشأن العام في تونس، وكذلك التصورات التي تم تداولها منذ أكثر من 10 سنوات والتي أثبتت الأحداث المتلاحقة على المستويين السياسي والاقتصادي ملائمتها للوضع لا في تونس فحسب بل في العالم بأسره
كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى قضايا أخرى خاصة منها تلك المتعلقة بالنظام السياسي ونظام الاقتراع اللذين لم يحققا الآمال التي سعى إليها الشعب التونسي
قيس سعيد يستنجد برضا المكي لينين لاستشارته في النظام السياسي ونظام الاقتراع اللذين لم يحققا الآمال
22/06/2021 |
بعد أن التقى البارحة بالإخواني لطفي زيتون استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021 بقصر قرطاج، السيد رضا شهاب المكي شُهِر لينين