قضية « المطار » : أحكام بالسجن مع النفاذ العاجل في حق سيف مخلوف وماهر زيد ومهدي زقروبة ونضال سعودي

أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية اليوم الجمعة أحكاما سجنية وحكما بعدم سماع الدعوى في قضية أحداث المطار التي مثل فيها كل من النواب السابقين في البرلمان المحل سيف الدين مخلوف و نضال سعودي ومحمد العفاس و ماهر زيد و عبد اللطيف العلوي و المحامي مهدي زقروبة ، وفق ما أوردته المحامية ايناس الحراث على صفحتها على فايسبوك
وتتمثل هذه الأحكام فيما يلي
سنة و شهران مع النفاذ العاجل لسيف مخلوف
أحد عشر11 شهر مع النفاذ العاجل و 5 سنوات حرمان من ممارسة المحاماة لمهدي زقروبة
سبعة7 أشهر سجن لنضال سعودي
خمسة5 اشهر سجن مع نفاذ عاجل لماهر زيد
خمسة5 اشهر سجن لمحمد العفاس
عدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي