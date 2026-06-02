قدرة حزب الله على مواصلة الضغط العسكري كشفت حدود القوة الإسرائيلية

🔴ما لم يقله الإعلام العبري خلال الأشهر الأخيرة عن حجم الخسائر والضغوط التي فرضتها صواريخ حزب الله وطائراته المسيّرة على شمال الأراضي المحتلة وما وراءه، قاله دفعة واحدة خلال الساعات الأخيرة، بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، والذي أفضى إلى وقف العملية العسكرية ضد الضاحية الجنوبية لبيروت وإعادة تثبيت وقف إطلاق النار
لقد كشفت ردود الفعل الإسرائيلية، السياسية والإعلامية، ما حاولت الدعاية الرسمية إخفاءه طوال الفترة الماضية، فبينما اعتبر جزء من الإعلام العبري الخطوة بمثابة « خيانة » للمستوطنين في الشمال، رأى جزء آخر أنها قد تتحول إلى ضربة قاسية للمستقبل السياسي لنتنياهو نفسه
صحيفة « جيروزاليم بوست » عنونت افتتاحيتها بـ: « إجبار الجيش الإسرائيلي على مغادرة لبنان خيانة لمواطني إسرائيل »، وكتبت أن سكان شمال إسرائيل عاشوا لأسابيع تحت ظل هدنة لا وجود لها إلا في البرقيات الدبلوماسية المتبادلة في واشنطن وخطابات المراقبين الدوليين، بينما كانت الوقائع الميدانية مختلفة تماماً. وأضافت أن إسرائيل وجدت نفسها، رغم تعرضها المتواصل للصواريخ والطائرات المسيّرة، في وضع « مهين » اضطرت فيه إلى انتظار موافقة الولايات المتحدة للدفاع عن مواطنيها في الشمال
أما صحيفة « معاريف » فنشرت مقالا بعنوان: « خطأ أم لا؟ القرار الذي اتخذه ترامب وقد يضع حدا للمسيرة السياسية لنتنياهو »، اعتبرت فيه أن نتنياهو كان يراهن على الذهاب إلى أي انتخابات مقبلة وهو يحمل « انتصاراً أمنياً » في إيران ولبنان، إلا أن وقف إطلاق النار الذي فرضه ترامب قد يحول شمال إسرائيل إلى عنوان للفشل بدلاً من أن يكون عنواناً للنصر. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو، رغم قدرته على تسويق ما حققه ضد البرنامج النووي الإيراني باعتباره إنجازاً، يواجه مشكلة أكبر في الساحة اللبنانية، حيث إن وقف إطلاق النار المفروض عليه يحرمه من تقديم صورة « الحسم » التي كان يحتاجها سياسياً وانتخابياً
⬛ القاسم المشترك بين هذه المواقف المتباينة هو اعتراف ضمني بأن الجبهة اللبنانية لم تكن كما قدمتها الرواية الرسمية الإسرائيلية. فلو كانت إسرائيل قد حققت بالفعل نصرا حاسماً، لما أثار وقف إطلاق النار كل هذا الغضب والقلق داخل الإعلام العبري
وعليه تبدو الانتقادات الموجهة إلى ترامب ونتنياهو بمثابة إقرار غير مباشر بأن صمود حزب الله وقدرته على مواصلة الضغط العسكري جعلا من إنهاء المواجهة دون تحقيق « الحسم » الإسرائيلي أمرا ثقيلا على المؤسسة السياسية والإعلامية في تل أبيب، وكشفا حدود القوة الإسرائيلية أكثر مما أظهرا حجم إنجازاتها
نورالدين المباركي