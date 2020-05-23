في كلمة التهنئة بمناسبة عيد الفطر قيس سعيد يؤكد : للدولة التونسية رئيس واحد في الداخل والخارج

يوميات الحجر الصحي الموجه –اليوم العشرون- السبت 23 ماي 2020
سنين دايمة وانشاء الله تونس بخير وفي وضع أفضل
عيد المولد النبوي في زمن الكوليرا : 1226 هجري/1850 م
« ولما قرب المولد النبوي من السنة 1266 هجري ، كاتب شيخ العصر امام الجامع الأعظم أبا اسحاق ابراهيم الرياحي، بالاجتماع يوم المولد على العادة، ولا يتوقف على قدومه (المشير أحمد باي 1837-1855) وأمر بالزيت لمآذن البلاد وغير ذلك مما عوده، ووقع الاجتماع واطلاق المدافع.
وبعد الانفصال كاتبه الشيخ بمن نصه : » سيدنا الذي هو بالمعقبات محفوظ، وبعين العناية الالهية ملحوظ، بعد الدعاء لكم وهو في الحقيقة لنا، بانسدال الستر وكمال الهنا، فانا امتثلنا أمركم السعيد، وكان يومنا ببركتكم، وان لم يحضره شخصكم، يوم عيد، ومن بركات هذا اليوم أن ألهمنا الله قراءة آيتين فيهما تفريج الكرب وتيسير العسير،وشفاء الحرج الذي في الضمير، جعلناهما وردا بعد الفراغ، وكررناهما ستا وستين عدد اسم الجلالة تعرضا لافاضة اللطف العظيم ، من الاسم الجامع لأجل التعميم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أن الله بالغ أمره وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والسلام على ذلك المقام والحمد لله رب العالمين والآيتان هما قوله تعالى: « سيجعل الله بعد العسر يسرا » وقوله تعالى : فان مع العسر يسرا أن مع العسر يسرا ».
وفي أيام مقامه بقرطاجنة، أتى قنصل من دولة الانبريال ، وخرج وقابله مقابلة كرنتينة، وأتى بمكاتيب من دولته تقتضي عمل شروط، وأحسن قبوله ووعده أن يكون عمل الشروط بعد زوال المرض والخروج من الكرنتينة. وعاقه المرض عن اتمامها فعقدها ابن عمه بعده. ولم يزل على هذه الحالة من شدة التحفظ والتحذر. وهو مع ذلك لم يفرط في شئ من سياسة المملكة. وتأتيه المكاتيب من كل ناحية، ومطالب العسكر . فيصدر جوابها، على كثرتها، من الغد, ولم يكن معه من الكتبة غيري، وغير الأكتب البارع أبي عبد الله محمد العزيز بوعتور وهو يحرضنا على الاستعجال بأجوبة المكاتيب
أحمد بن أبي الضياف، اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، الجزء الرابع، النشرة الثانية بتحقيق الدكتور أحمد الطويلي ، الدار التونسية للنشر ، تونس 1989 .ص 145-146
في كلمة التهنئة بمناسبة عيد الفطر: للدولة التونسية رئيس واحد في الداخل والخارج
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاب تهنئة بعيد الفطر وجهه مساء السبت للشعب التونسي، الجميع إلى أن يتذكروا ان الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج على السواء , وأكد رئيس الدولة أن هناك هدفا اسمى واحدا هو حق كل مواطن في حياة تُحفظ فيها كرامته وحريته، مشددا على أن أموال الشعب المنهوبة يجب ان تعود إلى الشعب، وقال في هذا الصدد أنه تم إعداد تصور كامل لمشروع قانون كان تقدم به منذ سنوات . وانتقد من وصفهم بأنهم « اعتكفوا لترتيب الأوضاع وتحقيق ما يراودهم من أضغاث ألأحلام ملاحظا ان البعض لا يزال » يحن إلى ما مضى والعودة الى الوراء وآخرون يهيئون أنفسهم لأنفسهم بما يحلمون وبما يشتهون، والبعض الآخر للأسف دأبهم النفاق والرياء والكذب والافتراء »،حسب تعبيره واعتبر ان آخر ايام شهر رمضان ليست المجال للرد على هؤلاء ولكن من يستعد للفوضى، ويتنقل من مكان إلى مكان لإضرام النار في ممتلكات هذا الشعب، « سيكون بالتأكيد أول من سيحترق بألسنة لهيبها. من جهة أخرى تطرق الرئيس الى كلمته التي ألقاها مؤخرا في مدينة قبلي وقال أنه حين تم الحديث عن ضرورة أن تكون الشرعية مطابقة للمشروعية اعتبرها البعض » محاولة للخروج عن القانون » ولاحظ في هذا الصدد ان » البعض لا يستطيع التمييز بين المفهومين وأن هناك من لا يطيب له إلا العيش في فوضى الشارع، وفوضى المفاهيم، ولكن للدولة مؤسساتها وقوانينها وللمواطنين حقوقهم، وهي ليست مجال سجال أو سوقا للصفقات التي تبرم في الصباح وفي المساء . وذكر رئيس الدولة أن شهر رمضان المعظم مرّهذا العام في « ظروف غير مسبوقة » لأسباب يعلمها الجميع، مشيرا إلى أن الوضع لم يكن سهلا وان الإجراءات التي تم اتخاذها لم تكن يسيرة، بل إن العقبات كانت في كل المستويات كثيرة، وان صعوبات جديدة، ظهرت املت الظروف بعضها أو اقتضتها التبعات والتطورات والمراجعات وشدد على أنه تم تجاوز الكثير من هذه الصعوبات، تحقق بفضل إيمان الجميع بالتكاتف والتآلف في تونس ومن التونسيين خارج تونس الذين مدوا يد العون والمساعدة للجميع
الغنوشي يدعو الى « التضامن ورص الصفوف والتهدئة والتوافق » استعدادا لما بعد الكورونا
دعا رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إلى « التضامن ورصّ الصفوف والتهدئة والتوافق »، خلال كلمة تهنئة بعيد الفطر المبارك، توجه بها إلى الشعب التونسي مساء اليوم السبت 23 ماي . وقال الغنوشي في كلمته « نحن نتّجه إلى مرحلة أخرى هي مرحلة ما بعد الكورونا، لذا ندعو الجميع إلى التضامن ورصّ الصفوف وندعو إلى التهدئة وإلى التوافق » . وأضاف » بعد النجاح في الانتقال الديمقراطي والسياسي علينا أن نتوجّه إلى المجتمع وخاصة إلى الفئات الضعيفة والجهات المحرومة لتحقيق التنمية المطلوبة »، مؤكدا على أن الرهان اليوم « هو النجاح في التنمية كما نجحنا في السياسة وأن ننجح في العدل الاجتماعي كما نجحنا في الحريّة » وفق تعبيره. كما هنّأ رئيس مجلس نواب الشعب جميع أبناء المؤسّسة الصحية على ما بذلوه لتحقيق النصر في : معركة كورونا
ما الغاية من التوضيح الأخير للمدير الجهوي للصحة بسوسة؟
أوضح المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق في تصريح اليوم لصحفي (وات) أن الإصابتين الجديدتين اللتين تم تسجيلهما بسوسة في اليومين الأخيرين لا تحسبان على ولاية سوسة وذلك باعتبار ان الإصابتين تعودان لمواطن أحدهما أصيل ولاية بن عروس والثاني أصيل ولاية اريانة وأقاما بمراكز الحجر الصحي الوجوبي بسوسة بعد عودتهما من الخارج وأضاف الرقيق ان المصاب الأول تم نقله الى قسم الامراض الجرثومية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد في حين تم توجيه المصاب الثاني الى مركز الحجر الصحي الاجباري بالمنستير وذكر المدير الجهوي للصحة بسوسة ان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا لم يتجاوز منذ 24 افريل الماضي 84 إصابة موزعة الى 23 إصابة واردة و61 إصابة محلية وذلك بعد احتساب 7 إصابات تم تسجيلها لدى اشخاص أصيلي ولاية سوسة وتم وضعهم بالحجر الصحي الاجباري في جهة قمرت، حسب قوله وأكّد أيضا تقلّص عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ولاية سوسة الى 3 مصابين فقط لايزالون حاملين للفيروس وخاضعون للحجر الصحي الاجباري وللمراقبة الطبية داخل منازلهم وذلك من جملة 84 حالة إصابة مؤكدة تم تسجيلها من بداية انتشار الوباء.
أول تونسي مقيم في قطر يتوفى بسبب كورونا
أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الجالية التونسية في قطر، اليوم السبت، عن وفاة تونسي مقيم بقطر عن سن 39 عام جراء إصابته بفيروس « كورونا » المستجد، بعد دخوله، يوم 2 ماي الجاري، إلى « مستشفى حمد العام بالدوحة » وكان النائب بالبرلمان عن دائرة الدول العربية وبقية دول العالم ماهر مذيوب، قد أعلن في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، في وقت سابق اليوم، عن وفاة تونسي مصاب بفيروس كورونا في قطر . من ناحيته كشف الحبيب الخذيري، المتحدث الرسمي باسم مجلس الجالية التونسية بقطر في تصريح لموزاييك اليوم السبت 23 ماي 2020، أنّ المواطن التونسي المتوفى من جراء الإصابة بكورونا يدعى أنيس عياد. وقد تمت مواراة جثمانه بقطر بحضور ممثلي مجلس الجالية وسفارة تونس بقطر. وبيّن أن الفقيد كان يعاني من أمراض مزمنة وهو من مواليد 4 جويلية 1981، ويعمل بشركة حرة ودخل مستشفى حمد بتاريخ 2 ماي الجاري للعلاج، وهو نفس اليوم الذي رزق فيه بمولود. كما أكّد أنّ عدد التونسيين المصابين بفيروس كورونا بلغ 503 حالة، مضيفا أن أغلبهم تماثلوا للشفاء ولم يتبق سوى 108 تونسيا مقيما في المستشفى مع تسجيل حالة وفاة وحيدة.
ماهر عبّاس معلّقا على صدور نسب الحاملين لمضاد فيروس كورونا في تونس
قال الدكتور ماهر عبّاس معلّقا على صدور نسب الحاملين لمضاد فيروس كورونا في تونس والتي تتراوح في تونس الكبرى وڤبلي مابين 6 و 9% بعد اجراء عدد من التحاليل السريعة والتي كانت ايجابية بدورها أنه كان ينتظر صدور هذه النتيجة منذ أكثر من شهر . وأضاف في تدوينة على صفحته على فايسبوك “موشً قلتلكم كان تعممو التحاليل سوف تتفاجؤ بعدد المرضى الذين احتكو بالفيروس ؟؟؟ موش قلنالكم اقل حاجة 500 الف شخص مرضو بالكورونا في تونس ؟؟ صدقوني كان نعملو اكثر تحاليل سترون نسب اعلى !!! وعلى ضوء هاته التحاليل نجمو نوجهو الحجر بكل ثبات ونجمو نرفعو الحجر بصفة اسرع !! لكن هات شكون يسمعك !!!!” (كذا).
« رب ضارة نافعة » ، ادارة أزمة كورونا عجلت برقمنة الادارة التونسية »
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الحبيب الكشو أن إدارة أزمة جائحة كورونا، عجلت برقمنة الإدارة التونسية، وكان الاجتماعي محركا لذلك في إشارة إلى سرعة تأقلم الهياكل التابعة للوزارة في العمل على رقمنة ملفاتها وتحويل أغلب خدماتها على الخط مؤكدا أن منصة « تونس المتضامنة » (تونيزي صوليدار) التي تم الإعلان عنها منذ ايام ستكون اكثر نجاعة على مستوى تحسين وتطوير الخدمات
وأكد الكشو، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه لا تراجع عن القفزة النوعية التي ساهمت أزمة كورونا في تحقيقها في مجال رقمنة الخدمات لفائدة منخرطي القطاعين العام والخاص والمتقاعدين والمرضى والمنتفعين بالتغطية الصحية، موضحا أن منصة » تونس المتضامنة » ستعتمد على رقم بطاقة التعريف والتقاطعات مع بقية قواعد البيانات لتضفي مزيدا من النجاعة على العمل وتساعد في استرداد الحقوق وفي تحسين الخدمات. وأوضح أن التصرف في الأزمة كان في ظرف استثنائي تميز بالحجر الصحي الشامل وحظر الجولان مما استوجب تعاملا استثنائيا ودفع في اتجاه تطوير الخدمات عن بعد على غرار الاستخلاص عبر الهاتف الجوال وهو مشروع ظل معطلا منذ ثماني سنوات وإحداث منصات خاصة ومتخصصة تساعد على قبول الملفات وإسداء الخدمات والمنافع لأصحابها ومستحقيها دون تكبد عناء التنقل وخرق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. وحققت الخدمات في الصندوق الوطني للتأمين على المرض « كنام » والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قفزة عملاقة على مستوى الرقمنة، حسب الوزير، حيث تم التوصل الكترونيا بثلث ملفات المؤسسات الراغبة في الاستفادة بالاجراءات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة، والمتمثل في تأجيل دفع المساهمة الاجتماعية المحمولة عليها الخاصة بالثلاثية الثانية عبر منصة وضعت في الغرض بكفاءات أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد تم الإعلان عنها منذ أربعة أيام
الخوف من كورونا يشجع على العودة الى صنع حلويات في المنزل
وسط الظروف الاستثنائية التي فرضها الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا
استعاض التونسيون عن شراء الحلوى من المحلات والأسواق، مخافة انتشار العدوى، حيث لوحظ هذه السنة رجوع الى صنع الحلويات في المنزل ورغم الظروف التي فرضها فيروس كورونا على عيد الفطر لهذه السنة ، فإن الحفاظ على روح المناسبة الدّينية، كان أمراً أساسياً، إذ لا يكاد يخلو بيت تونسي مما لذ وطاب من حلويات العيد كل حسب رغبته وحسب قدراته المادية . وكانت أغلب الأسر في تونس ولسنوات عديدة، تلجأ إلى اقتناء ما يلزمها من الحلويات من المحلات والأسواق، أما هذه السنة فإن أغلب العائلات اختارت صنع الحلويات بمفردها مخافة انتشار العدوى ، بعد أن تلاشت هذه العادة وسط زحمة الحياة ومتطلباتها . وقد كان عديد الأخصائيين في مجال التغذية قد دعوا العائلات إلى صنع حلويات العيد في المنزل بما يمكنهم الوقاية من عدوى فيروس كورونا من جهة والتحكم في كميات السكر الموجودة بهذه الأغذية من جهة اخرى.
جامعة السياحة تعلن عدم رضاها عم جملة الاجراءات التي أعلنها وزير السياحة
في بلاغ صادر عنها اليوم السبت 23 ماي أعلنت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية عن تواصل قلقها ازاء الوضع الحرج الذي يمر به قطاع السياحة نتيجة تداعيات ازمة جائحة كورونا وابرزت في بلاغها عدم رضاها عن جملة الاجراءات التي اعلن عنها وزير السياحة محمد علي التومي مؤخرا خلال ندوة صحفية . واعتبرت الجامعة ان ما تم الاعلان عنه هي مجرد اجراءات مسقطة لا تمثل حلا جذريا للخروج من الازمة التي تمر بها جميع المؤسسات السياحية وخاصة منها وكالات الاسفار ولا يمكن لهذه الاجراءات ان تساهم في انقاذ المؤسسة ومواطن الشغل فيها . كما اعتبرت ان خط التمويل المقترح لفائدة لجميع المؤسسات السياحية اجراء شامل غير محدد تطفو عليه الضبابية ونقصان آليات الانتفاع و التنفيذ العاجل واوضحت انه لم يتم اتخاذ اي اجراءات بالنسبة الى ايقاف خلاص المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او تاجيلها بالرغم من توقف جميع نشاطات وكالات الاسفار ويتعبر هذا اجراء ملحا وضروريا كما لم يتم اتخاذ اي اجراء لتاجيل خلاص الاداءات وايقاف الخطايا المنجرة عن التاخير بل بالعكس وقع التنصيص ضمن شروط الانتفاع بخط التمويل ان تكون جميع الادءات والمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستوفية الخلاص وهو ما يعتبر شرطا تعجيزيا من شانه ان يجر اصحاب المؤسسات ووكالات الاسفار الى الغلق واكدت الجامعة انه فيما يتعلق بايقاف الدفعات واعادة جدولة الديون لدى شركات الايجار المالي والتي برغم صدور منشور من قبل محافظ البنك المركزي فانها ترفض تطبيقه بحجة انها لا تنتمي الى المؤسسات المالية . ودعت الجامعة جميع منخرطيها الى وحدة الصف للتعبير عن مطالبهم وهي اساسا المحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل فيها والى المشاركة وبكثافة في الوقفة الاحتجاجية المزعم تنفيذها في الايام القليلة القادمة كما دعت سلطة الاشراف وجميع المتدخلين في القطاع الى مزيد التنسيق والحوار للخروج من هذه الوضعية الشائك
فرنسا/بريطانيا : فرنسا تهدد المعاملة بالمثل في الحجر الصحي وتواصل غلق حدودها مع البقية
لوحت السلطات الفرنسية بتبني مبدأ التعامل بالمثل، وفرض حجر صحي لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، مؤكدة « أسفها » إثر قرار لندن بهذا الخصوص ونقل موقع « فرانس 24 » المحلي، السبت23 ماي ، عن وزارة الداخلية الفرنسية قولها: « مستعدون لفرض تدبير مماثل على سبيل المعاملة بالمثل، ما أن يدخل القرار حيّز التنفيذ من الجانب البريطاني » كما أبدت باريس « عن أسفها » على إعلان لندن فرض حجر صحي لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من الخارج، لاسيما من فرنسا . وتضمن بيان مشترك بين وزارات الداخلية والخارجية والصحة، مساء الجمعة 22 ماي ، أنه « سيُطلب من المسافرين الخضوع لحجر صحي طوعي على سبيل المعاملة بالمثل » و قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن « بلادها ستطبق الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على كل المسافرين القادمين من الخارج، وذلك اعتباراً من 8 جوان المقبل » . ومعلوم أنه يربط بين فرنسا وبريطانيا خصوصا قطار « يوروستار » الذي يعبر نفقا تحت سطح بحر المانش . وفي 14 ماي الجاري، أعلنت فرنسا أنها تنوي فرض حجر على المسافرين القادمين من إسبانيا، على سبيل المعاملة بالمثل إذ إن مدريد قررت فرض هذا التدبير على كل الوافدين من الخارج . وأشار البيان المشترك المشار اليه أعلاه إلى أنه « سيتم فعليا دعوة المسافرين الوافدين عبر الجو فقط، من إسبانيا اعتبارا من الإثنين، للخضوع إلى حجر صحي طوعي » وأضاف أن « ذلك يشمل المسافرين الإسبان والفرنسيين ومن كل الجنسيات » وذكر البيان أن « حجرا طوعيا سيُطرح على الفرنسيين، أو المقيمين الدائمين في فرنسا القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي في منزلهم أو في مكان إيواء مخصص » ويُستثنى من هذا القرار، إلا في حال ظهور عوارض، مسافرو الترانزيت والعاملون الذي يعبرون الحدود بشكل دائم وأفراد طواقم الطائرات وسائقو شاحنات البضائع وسائقو الحافلات والقطارات والعاملون فيها، وأفراد طواقم سفن التجارة والصيد . كما يستثنى العاملون في المجال الصحي الذين يساهمون في المعركة ضد كوفيد-19، وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، بالإضافة إلى عناصر القوات الأمنية العائدين من مهماتهم، والأشخاص الذين لديهم دافع عائلي مقنع وأكد البيان أنه « ينبغي على جميع المسافرين، وأيا كانت الدولة التي يسافرون منها، أن تكون بحوزتهم إفادة تنقل دولية استثنائية وتصريح يؤكد عدم ظهور أعراض كوفيد- 19 وبالنسبة إلى المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي (كافة دول العالم باستثناء المملكة المتحدة وأندورا وأيسلندا وليشتنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو وسويسرا والفاتيكان) يشير البيان إلى أن « المبدأ الذي لا يزال قائما اليوم وحتى إشعار آخر، هو إغلاق الحدود، وبالتالي منع الدخول.
الوضع الوبائي في ايطاليا
أعلنت إيطاليا، السبت، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 32 ألفا و735، إثر تسجيل 119 حالة جديدة. وأوضحت إدارة الدفاع المدني في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 229 ألفا و327. أما عدد المتعافين، فقد بلغ 138 ألفا و840، إثر تماثل ألفين و120 للشفاء. ولفت البيان إلى تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 572، بعد أن كان 595 الجمعة. وأجرت إيطاليا حتى السبت، 3 ملايين و391 ألف اختبار للكشف عن الفيروس.
الوضع الوبائي في قطاع غزة
وفق تقرير لمراسل قناة فرانس 24 سجلت السلطات الفلسطينية في قطاع غزة السبت 23 ماي أول وفاة لمصابة بفيروس كورونا، في وقت يشهد القطاع المكتظ والخاضع لحصار إسرائيلي منذ 2007 ارتفاعا في عدد الإصابات . وجاء في بيان للوزارة إنّ « فضيلة محمد أبو ريدة (77 عاماً) من محافظة خان يونس توفيت في مستشفى العزل بمعبر رفح (جنوب) جراء إصابتها » بالفيروس. وفي الأيام الأخيرة أدت عودة مئات من سكان غزة إلى القطاع المحاصر إلى رفع عدد الإصابات بكوفيد-19 بأكثر من الضعف، وهو ما عزز المخاوف من تفشي الفيروس على نطاق واسع وقال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش في مؤتمر صحافي « تأكدت مخالطة هؤلاء المصابين للعشرات من العائدين (عبر معبر رفح الحدودي مع مصر) خلال عودتهم إلى القطاع وفي مراكز الحجر الصحي. وأضاف أنه « يجري التحقق من مخالطتهم لأشخاص من خارج مركز الحجر الصحي . وكانت سلطات حماس التي تسير القطاع خففت من الإجراءات الوقائية التي فرضتها منذ شهر مارس الماضي، إذ سمحت قبل أسبوعين بفتح المقاهي والمطاعم مع إلزام روادها بإجراءات التباعد الاجتماعي . من جهته، قال نائب رئيس حماس في القطاع خليل الحية في المؤتمر الصحافي نفسه « ناقشنا فرض حالة حظر التجوال في القطاع ضمن إجراءات الوقاية »، مضيفا « تقرر إغلاق كافة المعابر للأفراد ابتداء من السبت 23 ماي وحتى نهاية شهر جوان القادم » وحذّرت الأمم المتحدة بأن تفشي فيروس كورونا المستجد في القطاع ستكون له آثار كارثية، بالنظر إلى الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل وضعف النظام الصحي
فلسطين (الضفة الغربية) منع الحركة بشكل كامل لمنع الاصابة بكورونا بمناسبة العيد
رام الله- معا- بدأ منذ من مساء اليوم الجمعة سريان قرار منع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والمخيمات والقرى في كافة محافظات الوطن، والذي سيستمر حتى نهاية يوم الاثنين 25/5/2020 وبناء على قرار مجلس الوزراء الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد اشتية، السبت الماضي ستمنع الحركة بشكل كامل خلال هذه الفترة، وستغلق جميع المرافق العامة والخاصة ما عدا الافران والصيدليات التي يمكن الوصول إليها سيرا على الأقدام
تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ ظهور الوباء في مصر في 14 فيفري 2020
أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ ظهوره قبل أكثر من 3 أشهر عندا أعلنت مصر عن أول اصابة بكورونا يوم 14 فيفري 2020 . وقالت الوزارة، في بيان مساء اليوم، « تم تسجيل 28 وفاة بكورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 735 ». وأضافت: « تم أيضا تسجيل 727 إصابة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة ». وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 16 ألفا، و513، توفي منها 735، وتعافى 4 آلاف و628
الوضع الوبائي في العالم
وحتى مساء السبت 23 ماي ، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 5 ملايين و360 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 341 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و186 ألفا، وفق موقع « Worldometer »
تونس-أريانة سهرة السبت 23 ماي 2020
الدكتور حبيب القزدغلي