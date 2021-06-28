في عهد الغنوشي/المشيشي يموت أب لخمسة أطفال على قارعة الطريق

زميلنا بمركز الامن الوطني بالسبيخة #المقدم بالشرطة واب لخمسة اطفال #جمعة عبود يلفض انفاسه الاخيرة امام مستشفى ابن الجزار القيروان كان يبحث على جرعة اكسجين
ريت وين وصلنا
الله يرحمك وينعمك
لازم يتحل بحث في الموضوع وكل واحد يتحمل مسؤوليتو
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مات المقدم جمعة عبود بعد أن قدم كل ما يمكن أن يقدمه حر لهذا الوطن
مات الكولونيل وهو ينشد جرعة اوكسجين لرئتيه والوطن الذي لم يبخل عليه بأي قطرة عرق لحمايته من كل المخاطر رفض أن يعترف بجميل المرحوم عليه وأصر أن لايوفر له قارورة اوكسجين ومات مختنقا أمام مستشفى ابن الجزار في القيروان
موتك يا زميلي جريمة ضد الإنسانية
فما معنى أن تموت وأنت لست راض عن هذا الوطن !!! مامعنى أن تموت غريبا في وطن وهبناه الدم
رحم الله الفقيد و رزق أهله جميل الصبر والسلوان
ولا حول ولا قوة الا بالله
نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل