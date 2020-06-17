فرنسا تطلب وقف التدخل العسكري التركي في ليبيا

هاجمت الخارجية الفرنسية أنقرة، معتبرة أن : خرق تركيا الممنهج لحظر تصدير السلاح إلى ليبيا هو العائق الأساسي أمام إحلال السلام هناك
طالبت فرنسا، اليوم الأربعاء، تركيا بالتوقف عن التدخل في الصراع الليبي، معتبرة أن الخرق الممنهج لحظر إرسال السلاح إلى ليبيا هو العائق الأساسي أمام إحلال السلام
وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان أن : العائق الأساسي أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا هو الخرق الممنهج لحظر السلاح خاصة من قبل تركيا
وتابع البيان أن : تصرفات البحرية التركية تجاه حلفاء الناتو عدوانية وغير مقبولة »، داعية « لوقف التدخل التركي كما باقي التدخلات في الصراع الليبي
كما أكدت فرنسا أنه لا تؤيد : طرفا دون آخر في ليبيا وتذكر بأنه لا حل عسكري للأزمة
البحرية التركية تتحرش بسفينة حربية فرنسية
قال مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي لحلف شمال الأطلسي ألا يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه
أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن فرقاطة فرنسية تعرضت لتصرف عدائي من 3 فرقاطات تركية قبل أسبوع
وقالت الدفاع الفرنسية في تصريحات لقناة « العربية » السعودية، إن : فرقاطة تركية وضعت نفسها في حال استعداد لإطلاق نار على فرقاطة فرنسية
وأضافت أن : أنقرة خالفت قواعد الاشتباك التي تحكم الحلف الأطلسي
وأكدت الوزارة أن : طائراتها تواصل طلعاتها الاستطلاعية قرب ليبيا
وتابعت : لن نذكر عدد طلعاتنا الجوية حفاظا على أمن عملياتنا
في المقابل، نقلت « رويترز » عن مسؤول عسكري تركي نفيه بشدة أي سلوك عدائي ضد فرقاطة فرنسية، وقال: « تركيا حزينة لوصول المسألة إلى هذه المرحلة وستواصل الوفاء بالتزاماتها كحليف
واتهم المسؤول الفرنسي، بحسب وكالة « رويترز »، البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية تنفذ مهمة للحلف
وقال المسؤول، الذي تحدث قبيل قمة لوزراء دفاع الحلف، لقد مررنا بلحظات معقدة في الحلف، لكن لا يمكن أن نكون نعامة ولا يسعنا التظاهر بأنه لا مشكلة بخصوص تركيا في الحلف. يتعين علينا التعرف عليها والإفصاح عنها والتعامل معها
وأوضح أن السفينة تعرضت لثلاث « ومضات لإشعاعات رادار » من أحد الزوارق التركية، معتبرة ذلك « عملا عدوانيا للغاية لا يمكن أن يكون من فعل حليف تجاه سفينة تابعة لحلف الناتو