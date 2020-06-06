عبد الفتاح السيسي يطرح مبادرة لإنهاء الصراع في ليبيا يقبل بها حفتر وحكومة الوفاق ترفضها

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن مبادرة للحل في ليبيا، محذرا من التمسك بالخيار العسكري للحل في ليبيا
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إن : المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات في ليبيا
وأعلن أن « المبادرة ليبية ـ ليبية » باسم إعلان القاهرة، تشتمل على احترام كل المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، مؤكدا أنها تشمل دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وشدد على أهمية مخرجات قمة برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا
وقال الرئيس المصري إن : لاتفاق يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة »، كما يتضمن الالتزام بإعلان دستوري ليبي وإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية
وأكد الرئيس المصري أن لدى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح التزام بتحقيق مصلحة الشعب الليبي، مشدداً على أهمية التوصل التوصل لمبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا
وأوضح أن : المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات في ليبيا
********
********
********
حفتر يقبل بـ « إعلان القاهرة » ويؤكد: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك
أعلن قائد « الجيش الوطني الليبي »، المشير خليفة حفتر، السبت، قبوله بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية بعد اجتماع عقده مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مهاجما تركيا ومتهما إياها بـ »دعم الإرهاب » في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومطالبا السيسي بجهود أكثر فاعلية في إطار الضغط على أنقرة لإيقاف ممارساتها في بلاده، حسبما قال في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع
وقال حفتر: « الجيش الوطني الليبي يعمل على استعادة سيادة الدولة وطرد المستعمرين الأتراك من بلادنا، الحالمين باستعادة ما يزعمون أنه إرث أجدادهم العثمانيين الذين احتلوا دول حوض المتوسط »، على حد تعبيره
وأضاف قائد الجيش الوطني الليبي قائلا: « إن التدخل التركي في الصراع الليبي من شانه أن يعزز من حالة الاستقطاب الداخلي في ظل امداد حكومة الوفاق غير الدستورية بمزيد من الأسلحة والمرتزقة » وتابع: « كما أن ذلك يزيد من حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا خاصة في ظل تباين المصالح بين الدول المنخرطة في هذا الصراع وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إطالة أمد الصراع واستبعاد الحلول السياسية التي ستعيد بناء الدولة الليبية »، حسب قوله
وأردف حفتر موجها حديثه للسيسي: لذلك نأمل من فخامتكم العمل على بذل جهود أكثر فعالية وعاجلة لإلزام تركيا بالتوقف التام عن نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا وإعادة من تم نقلهم إلى أوطانهم التي جاؤوا منها فخطر وجودهم لا يقتصر على أمن ليبيا فقط بل على أمن دول الجوار والمنطقة
وتابع قائد الجيش الوطني الليبي قائلا حول الدور التركي في بلاده: « تريد تركيا حصار ليبيا ومصر من خلال اتفاق تم التوقيع عليه مؤخرا لاستباحة أراضي الدولة الليبية بحرا وأرضا وجوا مما أثر سلبا على وحدة واستقرار ليبيا والأمن القومي المصري » وأضاف قائلا: « فتركيا ترعى الإرهاب أمام دول العالم وتقوم بنقل العناصر الإرهابية من مكان لآخر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يزيد من تعقيد حل الأزمة الليبية »، حسب رأيه
وأكد حفتر أن قواته « تعاطت بإيجابية والتزمت بمخرجات مؤتمر برلين وشاركت في محادثات 5+5″، في حين اتهم حكومة الوفاق بضرب التزاماتها « عرض الحائط نتيجة سيطرة الميليشيات الإرهابية على قرارها السياسي »، حسب قوله
وأكد قائد الجيش الوطني الليبي أن قواته تسعى لتحقيق أهداف واضحة ومحددة تتمثل في التأكيد المطلق على وحدة وسلامة وسيادة ليبيا والقضاء على المجموعات الإرهابية والدعوة لحوار ليبي بشكل فوري تشارك فيه جميع أطياف الشعب وينتج عنه مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات المنقسمة لضمان توزيع عادل للثروة
وأكد حفتر أن هذه الأهداف تنسجم مع المبادرة المصرية وختم قائلا : « وإننا نؤكد دعمنا وقبولنا بها آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي لضمان نجاحها والعبور بليبيا إلى بر الأمان »، حسب تعبيره
الإمارات تعلن تأييدها المبادرة المصرية
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأييدها للجهود المصرية الخيّرة الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي وثمّنت في هذا الإطار المساعي المخلصة التي تقودها الدبلوماسية
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقوف دولة الامارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة، ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية
« وام »
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي إلى التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الاقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمدّ في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل
وأوضحت الوزارة أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار والازدهار المنشوديْن، داعية الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة
باريس تُعلن دعمها للمبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السبت، دعمه للمبادرة المصرية بشأن إنهاء الصراع في ليبيا
هذا وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى مع نظيره المصري سامح شكري، عبّر خلاله لودريان عن دعمه للمبادرة المصرية بشأن إنهاء الأزمة الليبية
وذكرت الخارجية الفرنسية – في بيان – أن الوزير لودريان هنأ نظيره شكري، على الجهود التي بذلتها مصر؛ بشأن الملف الليبي، وترحيبه بالنتائج التي تحققت اليوم، والتي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال، واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5
وأعرب الوزير لودريان عن دعمه لاستئناف العملية السياسية على هذا الأساس، تحت إشراف الأمم المتحدة وفي إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين
وأكد الوزير لودريان على أهمية توحيد المؤسسات الليبية بما فيها الهيئات المالية، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، والحرص على المساهمة في تحقيق كل الأهداف؛ في سياق الجهود التي تبذلها فرنسا من أجل الإعلان عن استئناف المفاوضات في إطار لجنة 5+5
وأشار الوزير لودريان إلى أن الأولوية؛ يجب أن تتمثل في الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي بمغادرة المرتزقة الأجانب للأراضي الليب
السفارة الروسية بالقاهرة ترحب
أعربت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم، السبت، عن ترحيبها بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في ليبيا، وذلك عقب صدور « إعلان القاهرة » اليوم الذي تضمن مبادرة تهدف إلى حل شامل للأزمة الليبية عبر وقف فوري لإطلاق النار وتفكيك الميلشيات المسلحة وسحب القوات الأجنبية
وبحسب بيان للسفارة الروسية بالقاهرة، عبر صفحتها على موقع « فيسبوك »، قالت السفارة : نرحب بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية
وأضافت السفارة : تقدمت مصر اليوم بالمبادرة الهامة لإنهاء الأزمة في ليبيا
حكومة الوفاق ترفض المبادرة
ردت حكومة الوفاق الليبية على « مبادرة القاهرة »، والتي أعلن عنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع كل من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لحل النزاع في ليبيا
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في حكومة الوفاق الليبية، خالد المشري في تصريحات لقناة « الجزيرة »، ردا على المبادرة : نرفض أي مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، محمد قنونو، « نتابع تقدم قواتنا البطلة بقوة
وأضاف : نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها