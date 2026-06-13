عاملات الفلاحة: تتواصل حوادث الموت ويستمرّ الإفلات من المسؤولية

تلقّى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة عاملتين فلاحيتين وإصابة عدد من العاملات الأخريات بإصابات متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور جدّ بمنطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد أثناء نقلهن إلى مواقع العمل
وتأتي هذه الفاجعة لتؤكد من جديد فشل السياسات العمومية في حماية العاملات الفلاحيات وضمان الحد الأدنى من شروط السلامة والكرامة لآلاف النساء اللواتي يواصلن العمل في ظروف هشة وقاسية، ويُجبرن يوميًا على التنقل في وسائل نقل غير آمنة تفتقد لأبسط شروط السلامة
إن تكرر هذه الحوادث المميتة على امتداد السنوات الماضية لم يعد من الممكن اعتباره مجرد حوادث عرضية، بل أصبح نتيجة مباشرة لاستمرار تجاهل أوضاع العاملات الفلاحيات وغياب إرادة فعلية لمعالجة الإشكاليات الهيكلية المرتبطة بالنقل والعمل والحماية الاجتماعية داخل القطاع الفلاحي
ورغم تعدد الوعود الرسمية والإعلانات المتكررة بعد كل حادثة، ما تزال العاملات الفلاحيات يواجهن نفس المخاطر ونفس الظروف التي أودت بحياة عشرات النساء في مختلف الجهات، في ظل غياب الرقابة الفعلية على وسائل النقل، وضعف إجراءات الحماية، واستمرار هشاشة أوضاع النساء العاملات في الأرياف
إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ يتقدم بخالص التعازي إلى عائلتي الضحيتين ويتمنى الشفاء العاجل للمصابات، فإنه يحمّل السلطات العمومية مسؤوليتها في استمرار هذه المآسي المتكررة، ويجدد مطالبته بـ
📌فتح تحقيق جدي وشفاف في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
📌 اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان نقل آمن ولائق للعاملات الفلاحيات.
📌التسريع في تفعيل آليات الحماية الاجتماعية والصحية للعاملات في القطاع الفلاحي.
📌 وضع سياسة وطنية شاملة تنهي هشاشة أوضاع العاملات الفلاحيات وتضمن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
إن أرواح العاملات الفلاحيات ليست أرقامًا تضاف إلى سجل الحوادث، وإن استمرار هذا النزيف يكشف حجم التقصير الرسمي في حماية النساء العاملات اللواتي يساهمن يوميًا في ضمان الأمن الغذائي للبلاد
الرحمة للضحايا والشفاء للمصابات، ولا لتواصل سياسة اللامبالاة تجاه معاناة العاملات الفلاحيات
تونس في 12 جوان 2026
عن رئيس المنتدى
أيوب الغدامسي