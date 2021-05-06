صندوق النقد الدولي لا يناقش مع حكومة المشيشي برنامج قرض حجمه أربعة مليارات دولار

واشنطن: قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 6 ماي ، إن خبراء الصندوق اجتمعوا بالمسؤولين التونسيين هذا الأسبوع في واشنطن لبحث طلب تونس برنامج قرض من الصندوق، حيث انصب التركيز على تفاصيل خطط البلد للإصلاح الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19
وأبلغ وأعلن رايس خلال مؤتمر صحافي : بالطبع نحن مستعدون لدعم تونس والشعب التونسي، لكي يتعاملوا مع تداعيات الأزمة ويمضوا قدما في تعاف شامل يخلق الوظائف ويستعيد الاستدامة المالية
لكنه أضاف أنه لا يستطيع تأكيد أن الصندوق يناقش برنامجا حجمه أربعة مليارات دولار، وهو المبلغ الذي قالت السلطات التونسية إنها تستهدفه، ولا الإطار الزمني لاتفاق قرض
وقال إن من السابق لأوانه تقييم الإصلاحات المقترحة من السلطات التونسية، وإن النقاشات كانت ذات طابع فني يستهدف فهمها فهما أفضل
كانت وكالة رويترز أوردت يوم الثلاثاء أن الحكومة ستقلص فاتورة أجور القطاع العام بتشجيع التقاعد المبكر وتلغي دعم الغذاء والكهرباء والبنزين تدريجيا، مع إحلال مساعدات مباشرة للفقراء محله
كان الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الأقوى في تونس، قد رفض أمس الأربعاء المقترحات، التي ستشجع على تسريحات طوعية بالقطاع العام عند 25 بالمئة من الأجر، إلى جانب برامج للتقاعد المبكر وإتاحة العمل بدوام جزئي عند 50 بالمئة من الأجر
المصدر : وكالة رويترز