بطاقة إيداع بالسجن في حق خالد الكريشي

دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الإستئناف بتونس تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة والقيادي في حركة الشعب والمساعد الأول لسهام بنت صدرين المحامي خالد الكريشي، وقد تم اليوم تنفيذ بطاقة الإيداع
واستنادا الى مصدر مطلع فقد تعلقت التهم الموجهة الى خالد الكريشي « بالفساد المالي والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر وقبول موظف عمومي لنفسه أو لغيره بدون حق، سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة، عطايا أو وعودا بعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها من اجل فعل أمر في علاقة بوظيفته أو لتسهيل إنجاز امر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على ذلك