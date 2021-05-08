سفير الولايات المتحدة الأمريكية « دونالد بلوم » يلتقي بعبير موسي في مقر حزبها

استقبلت رئيسة الحزب الدستوري الحر الأستاذة عبير موسي صباح اليوم السبت 8 ماي 2021 ، بالمقر المركزي للحزب، سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية « دونالد بلوم » صحبة المكلفة بالشؤون السياسية و المكلفة بالإعلام وتمحور النقاش حول جملة من المواضيع العامة ذات العلاقة بالشأن السياسي والإقتصادي ومواقف الحزب من مختلف القضايا المطروحة كما تناول اللقاء تأكيدا لدعم العلاقات التونسية الأمريكية في إطار الندية و الإحترام المتبادل
حضر اللقاء الأخ ثامر سعد الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات الخارجية وعضو مجلس نواب الشعب والأخ محمد كريم كريفة الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني وعضو مجلس نواب الشعب