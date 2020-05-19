راشد الغنوشي بوجلغة يهنئ مليشيات السراج الإرهابية باستعادة قاعدة الوطية الليبية

نشرت حكومة الإخوان المسلمين في ليبيا ، المسماة « حكومة الوفاق’ والتي يرأسها فايز السراج بيدق الإخواني التركي أردوغان و عميله ،البيان أسفله على صفحتها الرسمية بالفايسبوك حيث هنأ الإخواني النهضاوي التونسي راشد الخريجي الغنوشي ، شُهِرَ بوجلغة ، العميل الليبي باستعادة قاعدة الوطية من الجيش الوطني الليبي بدعم من مرتزقة أردوغان و المليشيات الإرهابية
ملاحظة هامة : راشد الخريجي بوجلغة لم ينشر شيئا حول هذه المكالمة المريبة لا على صفحته الخاصة ولا على الصفحة الرسمية للبرلمان الذي يرأسه
محادثة هاتفية بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب التونسي
تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب التونسي السيد راشد الغنوشي، تناول مستجدات الوضع في ليبيا
وقدم السيد الغنوشي خلال الاتصال تهانيه للسيد الرئيس باستعادة حكومة الوفاق الوطني لقاعدة الوطية الاستراتيجية.
وعبر السيد الغنوشي عن ارتياحه لعودة القاعدة القريبة من حدود تونس إلى الشرعية، مؤكداً على أن لا حل عسكري للصراع في ليبيا وعلى ضرورة العودة للمسار السياسي، وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن تونس تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها عودة الأمن والاستقرار للبلاد
من جانبه أعرب السيد الرئيس عن شكره وامتنانه لمشاعر الاخوة التي أبداها السيد الغنوشي مشيداً بعمق العلاقات وحرص تونس على أمن واستقرار ليبيا، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.