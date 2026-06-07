دونالد ترامب : سأطلب من نتنياهو عدم الرد على القصف الإيراني، ونحن قريبون من اتفاق نهائي مع طهران

قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه « سيتصل » برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو « الآن ويطلب منه عدم الرد
وأضاف ترامب : « الضربات الإيرانية لم تُؤذِ أحداً. نأمل ألا تردّ إسرائيل »، وتابع قائلاً: « نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، ولا أريد أن ينفجر الوضع بسبب ما يحدث الآن
يأتي هذا على وقع إعلان تنفيذ إيران ضربات صاروخية ضد إسرائيل، إذ طالب قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، الجيش الإسرائيلي بوقف عملياته العسكرية المستمرة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت
وقال الحرس الثوري الإيراني إن قبول وقف إطلاق النار كان مشروطاً بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل : لم تلتزما بتعهداتهما
وأشار الحرس الثوري إلى أن هجماته على إسرائيل مساء الأحد كانت بمثابة « تحذير » من رد أوسع نطاقاً يشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة في حال تكررت : الاعتداءات
وحذر القائد العسكري الإيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، من أنه في حال توسيع إسرائيل لنطاق هجماتها على تلك المناطق، أو القيام بالرد على الإجراءات الإيرانية الأخيرة، فإنها ستواجه ضربات أكثر شدة، مشيراً إلى أن هجمات تدميرية ستنطلق ضد إسرائيل والجهات الداعمة لها
وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف، بصواريخ بالستية، قاعدة رامات ديفيد الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي، معتبراً أنها « مصدر الاعتداءات » على ضاحية بيروت الجنوبية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)
بن غفير : طهران يجب أن تحترق الليلة
وكان الجيش الإسرائيلي قد رصد إطلاق صواريخ من إيران يوم الأحد، في أول رصد من نوعه منذ دخول الهدنة الهشة حيز التنفيذ في حرب الشرق الأوسط في أفريل الماضي
وبعد دقائق قليلة من بيانه الأول، أصدر الجيش بيانين إضافيين، أشار فيهما إلى رصد دفعتين جديدتين من الصواريخ الإيرانية
وأكد الجيش الإسرائيلي قائلاً: « اعترضت القوات الجوية حتى الآن جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران »، مضيفاً : « تواصل أنظمة الدفاع الجوي تحديد التهديدات واعتراضها
وإثر القصف، قالت وزارة التربية والتعليم وقيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش إنه « بعد تقييم الوضع… لا يمكن إجراء الأنشطة التعليمية » في إسرائيل، الاثنين
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن « طهران يجب أن تحترق الليلة »، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف إسرائيل
وتأتي الهجمات الإيرانية الأخيرة بعد تحذيرات طهران بالرد عبر قصف مناطق في شمال إسرائيل في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، في إطار معادلات الردع المتبادلة والتصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل وحزب الله
في غضون ذلك، أغلقت إيران مجالها الجوي جزئياً في غرب البلاد حتى إشعار آخر
إغلاق أجواء العراق وسوريا وتحذير أردني
في الأثناء، أعلن العراق إغلاق أجوائه، لمدة 72 ساعة، فيما قالت سوريا المجاورة إنها ستغلق مجالها الجوي جزئياً لمدّة 12 ساعة
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن هيئة الطيران المدني والنقل الجوي إعلانها « إغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة، اعتباراً من الساعة 23:00 من مساء اليوم الأحد وحتى الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، مع تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق
وقال الأردن إن أجواءه « تعرضت لاختراق مساء اليوم بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم »، وفقاً لتغريدة للناطق باسم حكومة المملكة محمد المومني عبر منصة إكس
وحذر المومني من « أية محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان »، مؤكداً أنه « لن يُسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد