جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تتضامن تضامنا كاملا وغير مشروط مع الناشطة السياسية سوار البرقاوي

تمثل الناشطة السياسية سوار البرقاوي يوم الإثنين 8 جوان 2026 أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، للنظر في 8 قضايا أُحيلت فيها على خلفية تطوعها في الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي العياشي زمال
ويُذكر أن مجموع القضايا التي تواجهها سوار البرقاوي بلغ 16 قضية منفصلة، صدرت في 8 منها أحكام باتة تقضي بسجنها لمدة 3 سنوات و11 شهراً
وفي هذا الإطار، تُعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع الناشطة السياسية سوار البرقاوي، التي تقبع في السجن منذ 656 يوماً على خلفية ممارستها حقها في المشاركة في الحياة السياسية وانخراطها في الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي العياشي زمال، الذي يقبع بدوره في السجن على خلفية ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2024
وتؤكد الجمعية أن قضية سوار البرقاوي لا تمثل قضية معزولة، بل تندرج ضمن نمط ممنهج يتسم بتصاعد القيود المفروضة على العمل السياسي، ويعكس انتهاكاً صريحاً لالتزامات الدولة في صون الحقوق والحريات الأساسية. كما تشدد على ضرورة الاحترام التام لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، باعتبار أن الحق في الانتخاب وكل ما يتصل بالمسار الانتخابي يمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة، وضمانة أساسية لاستقرارها
وفي السياق ذاته، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تأكيدها أن أي مسار ديمقراطي حقيقي لا يمكن أن يستقيم في ظل التضييق على التعددية السياسية والزج بالناشطات والناشطين في السجون. كما تشدد على ضرورة الامتثال للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ووضع حد لسياسة التتبع القضائي المتكرر وتكثيف الملاحقات القانونية ضد الخصوم السياسيين
وختاماً، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سوار البرقاوي، وعن كافة المعتقلات والمعتقلين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة المكفولة بالقانون، والمحمية بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان