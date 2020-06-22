جاهل و سارق إخوانيان يترشحان للمحكمة السستورية

جلال الدين العلوش
كتلة « تلف الكرامة » الإخوانية رشحت المدعو جلال الدين العلوش للمحكمة الدستورية والغريب أن هذا الشخص لا حضور له لا في الساحة القانونية ولا الثقافية وبالبحث تبين أنه من أساتذة ما يسمى جامعة الزيتونة وعضو المجلس الإسلامي الوهابي الأعلى ليس له في سوق المعرفة ما يستحق الذكر فقد نشر كراسين
1) الأول عن المواريث ومعلوم أن هذا الفن لا جديد فيه فقد أكمل الأوائل بحثه ولم يعد هنالك من استزادة فيه
2) والثاني عن أحكام ترجمة القرآن في حوالي 60 صفحة علما وأن العلوش لا يحسن أي لغة أجنبية من اللغات التي ترجم إليها القرآن فضلا عن لغته الأصلية
هكذا تتم الاستهانة بأعلى المناصب القانونية والعلمية في دولة أصبحت لعبة بين أيدي الجهلة والعوام
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محمد بوزغيبة
رشح حزب التعويضات الإخواني للمحكمة الدستورية محمد بوزغيبة وقد رأيت أن أنشر تباعا بعض المعلومات حول هذا الشخص الذي يرشحه الفرع المحلي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين لأعلى المناصب القضائية، هذا الشخص متهم بأنه سطا على أطروحة الشيخ محمد السويسي وقد فضحه الشيخ في الصحافة كما تقدم بشكاية لوزارة التعليم العالي ولأنني أثرت المسألة لما وقعت فضيحة دكتوراه الصحبي عتيق سارع إلى تقديم قضية في واتهمني باستنقاصه والقدح فيه والحال أنني نقلت ما هو منشور بين الناس
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محمد بوزغيبة
يرأس مرشح حزب التعويضات للمحكمة الدستورية المركز المغاربي للتنمية الاقتصادية الذي نظم أول اجتماع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في تونس أيام 16 و17 و18 جانفي 2014 بعد إسقاط حكم المرشد في مصر حسبما هو مفصل في التقرير الذي نشرته جريدة المغرب
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محمد بوزغيبة
هو أحد المكلفين باستقبال ضيوف حزب التعويضات وقد أخذت له هذه الصورة مع طارق رمضان المتحرش العابر للقارات وحفيد مؤسس النحلة صحبة النهضوي المستقل سامي براهم
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محمد بوزغيبة
هو الأستاذ المشرف على الأطاريح التي يقدمها منتسبو حزب التعويضات للحصول على لقب دكتور مما يسمى جامعة الزيتونة وقد اشتهر من بين تلاميذه الصحبي عتيق والعمدوني الذي نشر سجلا في موتى حزبه الذين اعتبرهم شهداء ومن بينهم من أصيب في حادث سيارة ومن توفي بالسرطان بعد 19 سنة من إطلاق سراحه، تلك هي كفاءات حزب يحكم البلاد
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محمد بوزغيبة
سمى بوزغيبة نفسه رئيس وحدة فقهاء تونس والحال أن تونس انتهى منها الفقه بوفاة آخر زيتوني فقيه المرحوم الشيخ السلامي غفر الله له، بحكم هذه الخطة الوهمية يمضي المذكور البيانات ومن بينها البيان المصاحب الذي أمضاه صحبة فرع اتحاد القرضاوي يحرم فيه الإضراب الذي دعى إليه اتحاد الشغل، تأملوا حال هذا العضو المرشح للمحكمة الدستورية التي يفترض فيها الحياد
أنس الشابي