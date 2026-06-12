نعي وإدانة

تنعى جبهة المساواة وحقوق النساء بكل حزن وأسى وفاة العاملتين الفلاحيتين برنية كفاية وربح شوابنية من فريق المزونة، في فاجعة أليمة جديدة تذكّر بأن العاملات الفلاحيات ما زلن يدفعن بأرواحهن ثمن التهميش وغياب الحماية
إن هذه المأساة ليست حادثًا عرضيًا، بل هي نتيجة مباشرة للإخلال بالحق في الحياة، والحق في الأمن والسلامة، والحق في العمل اللائق، والحق في التمتع بكافة الحقوق الإنسانية دون تمييز
وتحمّل جبهة المساواة وحقوق النساء الدولة مسؤوليتها الكاملة في حماية العاملات الفلاحيات، وتدعو إلى تطوير سياسات عمومية يكون جوهرها حفظ كرامة النساء وصون حياتهن وضمان ظروف عمل ونقل آمنة تحفظ حقوقهن الإنسانية
إن التهاون المتواصل في حماية العاملات الفلاحيات، رغم تكرار الفواجع وسقوط الضحايا، يمثل شكلاً من أشكال العنف المؤسساتي الذي يرقى إلى مستوى القتل بالتقصير والإهمال
وتذكّر الجبهة بأن العاملات الفلاحيات يؤمّنّ الغذاء لكل التونسيات والتونسيين، ويساهمن يوميًا في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، لكنهن يفعلن ذلك على حساب صحتهن وسلامتهن وأحيانًا على حساب حياتهن
الرحمة للفقيدتين، والصبر لعائلتيهما ورفيقاتهما.
حياة النساء وعاملات الفلاحة في خطر.
كرامة النساء ليست امتيازًا بل حق.
وحمايتهن مسؤولية الدولة