السجن مدى الحياة مع 96 عاما سجنا بالنسبة لمصطفى خذر
⬛والسجن مدى الحياة مع 76 عام سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين اخرين
⬛والسجن مدى الحياة مع 50 عام سجنا لفتحي البلدي
⬛والسجن مدى الحياة مع 37 عام سجن لعبد العزيز الدغسني
⬛والسجن مدى الحياة مع 32 عام سجن لكمال البدوي
⬛والسجن مدى الحياة مع 30 عام سجن لسمير الحناشي
⬛والسجن مدى الحياة مع 30 عام سجن لراشد الغنوشي
⬛والسجن 48 عام لقيس بكار
⬛والسجن 46 عام لبلحسن النقاش
⬛والسجن 42 عام لعلي العريض
⬛والسجن 34 عام لعلي الفرشيشي
⬛والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 عام
والسجن بالنسبة لاربعة متهمين مدة 12 عام
⬛والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 اعوام
⬛ووضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الادارية مدة خمسة اعوام
تفاصيل الأحكام الثقيلة في قضية الجهاز السري لحركة النهضة
02/06/2026 |
السجن مدى الحياة مع 96 عاما سجنا بالنسبة لمصطفى خذر