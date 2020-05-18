بمساندة تركية حكومة فايز السراج تعلن السيطرة على قاعدة الوطية الجوية غربي العاصمة الليبية طرابلس

أعلنت حكومة فايز السراج في ليبيا، تحرير قاعدة الوطية العسكرية غربي العاصمة الليبية طرابلس، والتي كانت تسيطر عليها قوات شرق ليبيا بزعامة خليفة حفتر
وبحسب بيان لحكومة الوفاق الليبية، فإن القوات التابعة لها، استعادت السيطرة على القاعدة العسكرية الحيوية، الاثنين
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، صورًا وفيديوهات لقاعدة الوطية بعد استعادة سيطرة قوات السراج عليها، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لكميات من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من القاعدة التي كانت قوات حفتر تسيطر عليها، قبل ساعات من مساء الأحد
ونقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن المتحدث باسم حكومة السراج، أنباء استعادة القوات الحكومية للسيطرة على القاعدة التي تعد آخر المعاقل الاستراتيجية التي كانت خاضعة لقوات حفتر، فيما لم يصدر عن قوات خليفة حفتر أي تعليق، حتى الآن بشأن إعلان حكومة السراج
ونقلت صحيفة المرصد الليبية عن مصادر عسكرية أن مجموعات مسلحة من مدن الزاوية ومصراتة وزوارة دخلت قاعدة الوطية الجوية « عقبة بن نافع »، بعد تعرضها لأكثر من 100 غارة جوية « تركية » في غضون أيام، مضيفة أن القوات التابعة للجيش انسحبت بعتادها في ساعات الصباح الأولى
كانت قوات شرق ليبيا التابعة للمشير خليفة حفتر، بدأت منذ نحو عام للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس الخاضعة لحكومة فايز السراج
ووقعت تركيا مع حكومة السراج، في نوفمبر الماضي 2019، مذكرتي تفاهم للتعاون الأمني بين أنقرة وطرابلس، وترسيم الحدود البحرية، فيما أعلنت تركيا مشاركتها بقوات إلى جانب حكومة السراج، على الرغم من اعتراضات مصر وقبرص واليونان والإمارات وفرنسا
وتحاول قوات حكومة الوفاق منذ أسابيع الاستيلاء على القاعدة، وتكثف هجماتها الجوية بطائرات مسيرة توفرها تركيا
يأتي التصعيد في القتال على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة من كلا الجانبين للعودة إلى التفاوض على تسوية سياسية ووقف العنف بسبب المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا. وأعلنت ليبيا عما لا يقل عن 65 حالة إصابة بالفيروس، بما في ذلك ثلاث وفيات
وأرسلت تركيا طائرات مسيرة مسلحة ونظم دفاع جوي ومقاتلين سوريين في الآونة الأخيرة لهم صلات بالجماعات المتطرفة لدعم حكومة طرابلس المأزومة