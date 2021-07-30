الولايات المتحدة الأمريكية تمنح تونس مليون جرعة من التلاقيح ضد كورونا

تسلمت تونس، اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، مليون جرعة من التلاقيح ضد فيروس كورونا ممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية لبلادنا
وتتوجه رئاسة الجمهورية بجزيل الشكر والتقدير للولايات المتحدة الأمريكية على مبادرتها النبيلة في إطار مواصلتها دعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 ترسيخا لعلاقات الصداقة المتينة بين البلدين وتعزيزا للرغبة المشتركة في تطويرها وتنويعها مستقبلا
وقد تم تسلم هذه التلاقيح بحضور السيدة نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، والسيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والسيد محمد الطرابلسي، وزير الصحة بالنيابة، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، والسيد بشير الايرماني، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية، وسعادة السيد دونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس