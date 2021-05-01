النائبة الإخوانية أروى بن عباس « اللي تخاف ربي » تسرق و تكذب في نفس الوقت

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــان: تكذيب
ردا على البيان الصادر عن النائبة عن حركة النهضة الإخوانية أروى بن عباس والذي أكدت فيه أنها « توجهت يوم 13 مارس 2021 إلى مركز التلقيح بمنوبة مثل عدد من المواطنين الآخرين الذين تواجدوا بالمناسبة في نفس المكان للاستفسار عن كيفيه التلقيح حيث كانت منظومة الإرساليات القصيرة في ذلك التاريخ معطلة وسمح لها مثل غيرها من المواطنين ممن توجهوا الى المركز يومها من تناول الجرعة الاولى مع تسجيل إسمها بكل شفافية في الدفاتر الرسمية للمركز »،
يهم منظمة أنا يقظ أن تنفي ما جاء على لسان السيدة النائبة ونؤكد أن الدفاتر الرسمية في ذلك اليوم تحتوي على إسم شخص وحيد من
خارج المنظومة الصحية.
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على إثر الخبر الذي تداولناه نحن منظمة انا يقظ وتم تبنيه من وسائل الإعلام والإذاعات والذي يفيد تمتع النائبة أروى بن عباس بلقاح مضاد لفيروس كورونا دون إحترام للأولويات المنصوص عليها
نؤكد على ضرورة احترام مبدأ المحسوبية و الاكتاف؛
نعتبر أننا اخطأنا في حق السيدة النائبة و نطالب انفسنا بالاعتذار حيث اننا لم نقدر الاعتبارات الصحية التي دفعتها الي هذا التصرف؛
نطالب بإرجاع المديرة الجهوية بمنوبة لمنصبها حتى تتمكن السيدة النائبة من تلقي الجرعة الثانية؛
كما نطالب بتقريب الخدمات من السيدة النائبة الي المرسى حتى لا تتكبد عناء التنقل الي مركز التلقيح بمنوبة؛
وكهدية اعتذار، نتبرع للسيدة النائبة بجرعاتنا لتوزعها على أقربائها و أصدقائها حتى نطمئن أنها في مأمن من الفيروس فنحن نقدر الاعتبارات الصحية التي دفعتها الى هذا التصرف.
وفي الأخير، نرجو أن يتسع صدرك سيدتي النائبة إلي اعتذارنا
منظمة أنا يقظ