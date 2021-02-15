المعهد الوطني للإحصاء يؤكد ارتفاع نسبة البطالة خلال سنة 2020

مؤشرات التشغيل والبطالة الثلاثي الرابع 2020
إثر الإرتفاع الذي شهده خلال الثلاثي الثالث، يعود عدد المشتغلين الى التراجع بـ 78.3 ألف مشتغل خلال الثلاثي الرابع لسنة2020
يقدر عدد السكان المشتغلين في الثلاثي الرابع لسنة 2020 بـ 3433.4 ألف مشتغل، مقابل معدل 3511.6 ألفا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، مسجلا بذلك إنخفاضا بحوالي 78.3 ألف مشتغل. ويتوزع المشتغلون إلى 2524.9 ألف مشتغل من الذكور و908.4 ألفا من الإناث.
توزع المشتغلين حسب قطاع النشاط الإقتصادي
يتوزع المشتغلون حسب قطاع النشاط الاقتصادي إلى%52.8 في قطاع الخدمات و%17.9 في قطاع الصناعات المعملية و%16.0 في قطاع الصناعات غير المعملية و%13.3 في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
ارتفاع نسبة البطالة الى حدود 17.4% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020
أفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الرابع من سنة 2020، 725.1 ألف عاطلا عن العمل من مجموع السكان النشيطين مقابل معدل 676.6 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الثالث لسنة 2020 . وبالتالي ،ارتفعت نسبة البطالة لتبلغ 17.4% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، مقابل 16.2% في الثلاثي الثالث
تطورت نسبة البطالة حسب الجنس في نفس الاتجاه، فقد إرتفعت بـ 0.9 نقطة لدى الذكور لتبلغ 14.4% وبـ 2.1 نقطة لدى الإناث لتبلغ 24.9% خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020
تراجع نسبة النشاط الى حدود 47.3% خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020
بلغ عدد السكان النشيطين في تونس، من خلال المسح الوطني حول التشغيل الخاص بالثلاثي الرابع لسنة 2020، 4158.5 ألفا، مقابل معدل 4188.2 ألفا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، أي بانخفاض قدّر بـــ 29.7 ألف. وبالتالي تنخفض نسبة النشاط الى حدود 47.3% خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020 بعد أن كانت في حدود 47.7% خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة
ويتوزع السكان النشيطين إلى 2949.5 ألفا من الذكور و1209.1 ألفا من الاناث، وتكون نسبة النشاط على التوالي 68.8% و26.8% بالمائة
الناتج المحلي الإجمالي يتراجع بــ6.1% على اساس سنوي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020
تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة السابقة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 بنسبة بلغت 6.1 في المائة (-6.1%) مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2019. ومقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة (-0.3%). وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل خلال كامل سنة 2020 تراجعا غير مسبوق بنسبة 8.8 في المائة (-8.8%). وتجدر الإشارة انه تمت مراجعة نسبة النمو للثلاثي الثاني بــ0.4 نقطة لتصبح (-21.3%) ونسبة النمو للثلاثي الثالث بــ0.3 نقطة لتصبح (-5.7%)
المعهد الوطني للإحصاء