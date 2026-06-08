المجتمع المدني يتضامن مع مراد الزغيدي في معركة الامعاء الخاوية

يخوض الصحفي وسجين الرأي مراد الزغيدي إضرابا عن الطعام احتجاجا على مواصلة سجنه على خلفية قضايا كيدية في محاكمة غابت عنها أدنى شروط العدالة والاستقلالية
وتعبر المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل والثابت مع مراد الزغيدي في نضاله السلمي من أجل الدفاع عن حقوقه وتحيي صموده خلف القضبان عبر معركة الأمعاء الخاوية، فإنها تعرب في الآن ذاته عن بالغ قلقها إزاء التداعيات الصحية الخطيرة التي قد تنجر عن مواصلة الإضراب عن الطعام، وتدعوه إلى تعليق هذه الخطوة الاحتجاجية حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية وتمكينا لكل الجهود الحقوقية والقانونية من مواصلة متابعته ومساندته
وتحمل المنظمات المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن ضمان سلامة مراد الزغيدي الجسدية والنفسية، وتأمين الرعاية الصحية اللازمة له ومتابعة وضعه الصحي بصفة منتظمة، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية حقه في الصحة والحياة والكرامة الإنسانية
وتجدد المنظمات مطلبها بالإفراج الفوري عن مراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني وجميع ضحايا المحاكمات الجائرة وسجناء المرسوم 54 سيء الذكر ، وتشدد على أن الزغيدي تمت ملاحقته ومحاكمته على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي
المنظمات الموقعة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية صحفيي موقع نواة
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
حملة ضد تجريم العمل المدني
جمعية كلام
جمعية تكلم من أجل حرية التعبير والابداع – الكتيبة
جمعية أصوات نساء
جمعية لينا بن مهني