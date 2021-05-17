القضاء على خمسة من ابناء بوجلغة اللي يمارسوا في الرياضة بجبال القصرين

ناء على معطيات فنيّة دقيقة، تمكّنت فجر اليوم 17 ماي 2021 وحدات أمنيّة تابعة لوزارة الدّاخليّة (الوحدة المختصة للحرس الوطني والقوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين وادارة مكافحة الارهاب للحرس الوطني) ووحدات عسكريّة بريّة وجويّة تابعة لوزارة الدّفاع الوطني، حسب المعطيات الأوّليّة، من القضاء على خمسة عناصر إرهابية ، من أبناء راشد الغنوشي بوجلغة الذين يذكرونه بشبابه ، تمّ التّفطن إلى تسللها إلى إحدى مرتفعات جبال القصرين
هذا ولا تزال العملية المذكورة متواصلة، علما وأنّ الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني تعهدت بالبحث في الموضوع بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب
عن وزارة الداخلية