الرئيس الأول لمحكمة التعقيب يؤكد أن القاضي بشير العكرمي متورط في التستر على الجرائم الإرهابية

قبل الإغتيالات السياسية كنا نقول إن حركة النهضة الإخوانية هي المسؤولة الأولى عن أجواء الإحتقان والكراهية التي باتت سِمة المجتمع.. وأنّ الخيمات الدعويّة التي تُبشّر بالفكر الوهابي المتطرّف أصبحت في كل الأحياء والمدن.. وأن المخيمات الجبليّة التي يرتادها « الرياضيون » للتدريب على السلاح تنشط على مرأى من أجهزة الدولة.. وقلنا إنّ الدم سيُسفكالشهيد محمد براهمي التقى الرئيس الأسبق منصف المرزوقي وحذره مما يحدث في البلاد ومن تخزين الأسلحة.. لكن الرئيس التافه أعلمه انه يعرف.. وان السلاح إن وُجد سيُستعمل ضدّ الأزلام إن فكّروا في العودة
ثم تم اغتيال الشهيد شكري بلعيد في 6 فيفري 2013.. فقلنا ان إرهاب النهضة هو القاتل.. وارتبك الأمن كما ارتبك القضاء لان داخل كل منهما أجهزة متعدّدة متناقضة متضاربة الولاءات.. وبحكم غياب الدولة المحترمة .. اغتالوا الشهيد محمد براهمي بعد ستة أشهر من الإغتيال الأول.. وحصل نفس الارتباك ونفس التناقض في نفس الأجهزة
وكِلْنا لهم نفس الاتهام
وجاءنا منهم نفس الجواب
كنا على يقين ان القتلة معروفون لدى جزء من الأجهزة الأمنية.. ولكنهم يخافون الجزء الاخر من نفس الأجهزة.. وان الأجهزة القضائية على بيّنةٍ من الحقيقة الا انهم يخشون نصف القضاء الآخر
ومرت السنوات.. وكتيبة قليلة من المحامين تقاتل.. وتستبسل وتشتغل
وتتالى الوثيقة تلو الوثيقة وتتداعى شهادات الشهود والأدلّة والأحداث بشخوصها و بتواريخها وبالمقابل.. يستبسل بشير العكرمي وكيل الجمهورية في تشتيت ملف القضية الى ملفات متناثرة وفي سرقة الادلة والقرائن.. من حواسيب واقراص مضغوطة وملفات.. وأوراق
وكنا نقول ان التكفيريين الذين احتضنتهم النهضة وآوتهم ودربتهم ومولت تحركاتهم نحو سوريا وليبيا والعراق.. وبين جبال تونس وشعابها ومدنها وقراها هم من قتلوا الشهداء.. وان حركة النهضة هي تنظيم إرهابيّ
اليوم… الوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف بتونس الرئيس الاول لمحكمة التعقيب حاليا يشهد بان بشير العكرمي متورط في التستر على الجرائم الإرهابية.. فيردّ الاخير ان الأول متورط في جرائم فساد
كل هذا معلوم
لكن ذكرني بأن البعض ممن أعرف.. وفي إطار النقد الذاتي.. قالوا.. والله احنا عنا مشكل في التواصل و زودناها في سب حركة النهضة
وبهذه المناسبة : ملعون جميعا – لوجه الله تعالى- ودون استثناء وخاصة اللي ناقصين تواصل
مباركة عواينية براهمي